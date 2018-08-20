亞運跆金終於雪恥！蘇柏亞兩次國際賽輸韓國同一人

平鎮高中跆拳道專任運動教練張瓊芳（左）和蘇柏亞。（圖由蘇俊維提供）

2018-08-20 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕剛滿21歲的跆拳道女將蘇柏亞首次參加亞運，今晚於亞運53公斤級決賽29：10痛宰南韓河敏雅，拿下本屆台灣第三金。其實，早在今年5月亞錦賽蘇柏亞第一場對上河敏雅就輸10分以上遭淘汰，7月在韓國公開賽金牌戰又對上河敏雅，不幸又敗北屈居亞軍，今晚亞運兩人今年在國際大賽上第3度交手，蘇柏亞3回合大勝，一雪前兩次挫敗的怨氣。

蘇柏亞目前是彰師大升大二學生，父母都是來自台東的阿美族原住民，她從讀桃園市中壢區內定國小三年級開始學跆拳，升上內壢國中就在全中運奪金，進平鎮高中跆拳以後更在53公斤級創下個人全中運3連霸紀錄，也是全國運動會、總統盃社會組金牌。

平鎮高中體育老師陳維新表示，蘇柏亞就讀平鎮高中期間由專任教練張瓊芳調教，並在高一就選上亞洲盃青少年國家代表隊，但是高二出賽第一場就輸給泰國選手，對她打擊很大，因為過去在國內參賽都是青少年第一名，才到國外比賽第一場就輸，讓她意識到跟國際水準的落差。

也是跆拳教練的陳維新說，他和張瓊芳都認為柏亞天生是運動人材，肌肉力量、速度爆發都很好，兩人都鼓勵她不要因為挫敗就失去信心，蘇柏亞也積極調整自己，他們都知道國內社會組第一名沒問題，往後目標是國際賽，他轉述，張瓊芳目前在俄羅斯帶青奧國手移地訓練，準備10月在阿根廷的青奧比賽，得知蘇柏亞在亞運奪金很高興。

蘇柏亞的父母蘇俊維、陳莉莉則是分別守在工廠和家裡電視機觀戰實況轉播，當蘇柏亞確定拿下亞運金牌時，兩人都流下感動又開心的眼淚，因為從小到大看到愛女因為練跆拳常常全身到處都有瘀傷、很心疼，還曾多次提議乾脆不要練了，但是蘇柏亞永不放棄，常常報喜不報憂，如今辛苦有了亞運金牌的代價，家人都以她為榮。

值得一提的是，蘇柏亞的哥哥蘇柏翰也是運動好手，高中是國內強隊平鎮高中棒球隊投手，目前讀台東大學也是棒球隊選手，而一家四口更是俊男美女。

蘇柏亞（前排左1）在平鎮高中就是金牌常勝軍。（圖由平鎮高中教練陳維新提供）

平鎮高中教練張瓊芳（右）、陳維新（右）讚許蘇柏亞爆發力強。（圖由陳維新提供）

蘇柏亞和媽媽的合照。（圖由蘇俊維提供）

蘇柏亞和媽媽的合照。（圖由蘇俊維提供）