彩虹夾細雨短暫竄出雲層 讓港都呈現另外一種美感

高雄今天傍晚天空，一道彩虹夾著細雨竄出，卻是驚鴻一瞥就消失天空中。（記者張忠義攝）

2018-08-20 22:16

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市今天的氣候真詭異，東邊天空下午就一片黑壓壓的雲層在上空飄移，西邊卻是晴朗無比，傍晚時分，夕陽終於從厚厚雲層中竄出，再來就下起毛毛雨，大氣中有了水滴再加上西下的陽光折射，一道彩虹夾著細雨竄出，不過，雲層實在太厚了，彩虹不敵烏雲，只是驚鴻一瞥就消失天空中，也讓目睹的民眾留下最美的印記。

其實，只要大氣中有水滴時，太陽光線便會被水滴折射，就有可能產生彩虹現象，彩虹最常在下午或傍晚，雨後剛轉天晴時出現，因為這時空氣內塵埃少而充滿小水滴，加上夕照的陽光折射就容易形成。

高雄市今天東邊天空下午就是烏雲密布，雖然是黑壓壓的一片，就是下不了雨，反而是西邊一片晴朗而形成強烈對比。

直到下午五點多，太陽西下的陽光終於突破雲層而露臉，天空也總算下起毛毛雨，一道彩虹也夾在細雨中慢慢竄出，可是，雲層實在太厚了，加上夕照的光芒並不強烈，彩虹無法以完美弧形覆蓋在高雄天空，然後就消失不見了。

彩虹消失後不久，在細雨中又慢慢成形再度出現幾分鐘，與黑壓壓的雲層媲美，氣候變化詭異，讓人捉摸不定，也讓港都呈現另外一種美感。

高雄市今天東邊天空下午就是烏雲密布，雖然是黑壓壓的一片，就是下不了雨。（記者張忠義攝）

高雄市今天西邊天空一片晴朗，與東邊烏雲籠罩天空形成強烈對比。（記者張忠義攝）

高雄市今天的氣候真詭異。（記者張忠義攝）

傍晚時分，高雄天空厚厚雲層中出現彩虹。（記者張忠義攝）

傍晚時分的高雄港西邊，一片晴朗，但上空卻是厚厚雲層。（記者張忠義攝）

彩虹從厚厚雲層中竄出，沒幾分鐘就消失不見了。（記者張忠義攝）