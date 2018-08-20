雙颱對台無影響 明天氣不穩 高溫可達35度

2018-08-20 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶影響，明天（8月21日）各地天氣不穩，全台各地都可能發生短暫陣雨或雷雨，其中南部地區與恆春半島可能出現較大的雨勢，另外高溫可達35度，而紫外線指數除了台中市為高量級外，全台皆達過量級與危險級，提醒大家出門記得攜帶雨具，並做好防曬與防止熱傷害的準備；而今年第19號中度颱風「蘇力」與第20號輕度颱風「西馬隆」，目前皆往日本方向前進，對台灣沒有直接影響。

據《中央氣象局》預報，明天（21日）持續受低壓帶影響，天氣不穩定，南部地區及恆春半島有局部的短暫陣雨或雷雨，並容易出現較大雨勢，中部以北的地區夜間凌晨亦有局部短暫陣雨或雷雨；中午過後，各地易出現雷陣雨，熱力作用加乘之下容易發生有局部大雨或豪雨，請留意短時強降雨，

氣象局也提醒，民眾若前往山區及河川附近活動，要多加留意溪水暴漲，而低窪地區請慎防淹水。

另外，氣象局也在20日晚間9點更新大雨特報，針對3個縣市持續發布大雨特報，分別為台南市、高雄市與屏東縣；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣與嘉義市等6縣市已取消大雨警報。

而今年第19號中度颱風「蘇力」，目前往西北西方向，朝日本九州南方外海前進，對台灣無直接影響；而今年第20號輕度颱風「西馬隆」，目前位在關島東北方海面，往西北方向移動，對台灣亦無直接影響。

溫度方面，未下雨的時候感受仍悶熱，各地高溫普遍約在32至35度左右。

紫外線方面，全台除了台中市為高量級外，全台皆達過量級與危險級；台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、金門縣與連江縣等19個縣市達過量級；澎湖縣與台東縣2個縣市達危險級。

氣象局提醒，民眾出門在外記得做好防曬準備，並盡量不要在上午10點至下午2點這段時間內，於烈日下活動。

空氣品質方面，明天（8月21日），北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖、地區為「良好」等級。