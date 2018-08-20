彰化潮間帶規劃國家溼地？漁民憂生計受影響

彰化海岸擁有全國獨一無二的泥質河口生態潮間帶，政府有意規劃國家濕地。（記者陳冠備攝）

2018-08-20 23:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化海岸擁有全台最大的泥質潮間帶，沿岸有蚵田、螻蛄蝦、文蛤養殖區，並有全台唯一「海牛犁蚵田」的無形文化資產等生態，為保護海岸不受污染，中華民國野鳥學會提案劃設國家溼地，為此內政部營建署成立重要溼地審議小組，今日到彰化漢寶、芳苑、王功、大城四處溼地進行會勘，不過所到之處都引起民眾反彈，擔心潮間帶變成國家溼地後，生計大受影響，要求不要成立。

11年前國家溼地審議小組曾到彰化會勘，不過遭當地民眾強烈抗議，這次捲土重來，當地議員陳一惇、謝彥慧、芳苑鄉長洪和炉、二林鎮長洪國棟、芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐、彰化環保聯盟總幹事施月英等近百鄉民也到場關切，眾人也紛紛表達民意，並簽署地方反映陳述書，營建署國家公園組組長張維銓代表接受陳述書。

地方反映陳述書內容包括，溼地保育計畫應該先重視當地社會經濟調查與分析，依據漁業署核發「專業漁業權」准予淺海養殖，漢寶溼地保育範圍請述明，另外審議小組成員組成，由誰指派都應說明清楚。

彰化縣漢寶養殖協會理事長楊福錦表示，彰化溼地特色就是走入海岸撿文蛤，若規劃成高美濕地般的棧道，哪裡能下，哪裡不能下，將嚴重影響漁民生存與遊客親海的權利，也認為彰化溼地不應該只是保護水鳥棲息地，應該尊重當地生態為主。

不過提案審議的中華民國野鳥學會理事長蔡世鵬說，彰化海岸養殖、觀光產業豐富，所以更需維持現狀，以免遭不肖人士污染破壞，申請溼地並不是只有保護水鳥。

張維銓仔細聽完各方民意後表示，溼地保育法中最重要的精神就是「明智利用」，濕地可以維持「船照走、魚照抓」的現況，跟漁民的生存利益互不衝突，其中民眾最在乎的是成立保育區部分，目前還在會勘階段，未來一定會召開公廳會說明。