柯文哲取消路平專案 議員：路不平多近8％

國民黨議員戴錫欽指出，根據工務局統計資料，2018年的不平整道路竟比2014年多出7.73%，質疑市府根本沒有省多少錢，也沒有達到路平效果，難怪根據研考會調查，有49.6%的民眾仍對於不滿北市道路。（記者鍾泓良攝）

2018-08-20 20:23

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台北市長郝龍斌2009年推出「路平專案」，6年斥資65億元，台北長柯文哲上任後取消，耗資3000萬成立道路管線暨資訊中心，管理道路品質統一挖補。但國民黨議員戴錫欽指出，根據工務局統計資料，2018年的不平整道路竟比2014年多出7.73%，質疑市府根本沒有省多少錢，也沒有達到路平效果，難怪根據研考會調查，有49.6%的台北市民仍不滿道路品質。

戴錫欽指出，去年11月研考會調查台北市民對於馬路品質的想法，有將近一半認為不滿意，其中最多人批評的就是路面不平整。他說，柯文哲上任後的道路銑鋪、維護經費使用37.13億元，與郝市府路平專案每年10億元的預算相比，柯市府1年8億元也沒有比較省。

而以國際糙度指標（IRI）當作道路檢測標準，越小則是越平整，通常市區道路的檢測期數值須小於3.5（m/km），若高於4.2（m/km）需辦理重鋪改善。但戴錫欽指出，今年的不平整道路比2018年增加7.73％，顯示不僅沒比較省錢，更沒有達到路平效果。他更進一步補充，台北市還有38條超不平的「越野馬路」，IRI值9（m/km）以上，其中第1名就是士林區小西街。

工務局長彭振聲原先說，IRI的測定標準很難在台北市測定，也說工務局2015年也從區公所接下許多8米以下巷道，因此路平狀況不理想，也說市府今年也要花20億元預算，5年時間執行「8米巷道躍升計畫 」，藉此改善8米以下巷道的路平。

但戴錫欽反駁，所有IRI值都是工務局提供，怎麼會說沒辦法測，「難道（數值）是作弊來的嗎？」他也說，他所說的不平道路都屬於8米以上，並非8米以下，要工務局不要拿似是而非的數據混淆，要求市府對應措施。