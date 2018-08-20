中油高雄廠燃燒塔可能被拆 高市文化局指定暫定古蹟

中油高雄廠燃燒塔被高市文化指定暫定古蹟。（記者王榮祥翻攝）

2018-08-20 22:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕中油高雄廠關廠後為進行土污整治，以全廠拆除為目標，卻未多加思考高雄廠歷史及多元價值；高市文化局今針對高雄廠兩座燃燒塔、指定為暫定古蹟，強調燃燒塔為中油高雄廠具指標性的工業意象，並期待中油可釋出更大善意，主動保存更多有歷史意義的產業設施，也為高雄煉油廠輝煌過往留下見證。

文化局說明，中油高雄煉油廠承接日本海軍第六燃料廠的建設基礎，戰後更新設備及發展擴展，高雄煉油廠區可說是中油起家厝，在臺灣經濟起飛的年代，對臺灣經濟有卓越貢獻，讓不產油的臺灣能成為世界級石化王國。

20幾年前，中油高雄煉油廠在增建五輕時，向地方承諾將於25年後關廠；2015年底兌現承諾，全面關閉高雄廠，並開始拆除廠區內煉製設備，準備進行後續的土地汙染整治及產業轉型。

數十公尺高的廢氣燃燒塔，主要用於燃燒製程中多餘的有機廢氣與易燃氣體，是石化產業特有安全設施之一，換句話說，只有石化產業才會使用廢氣燃燒塔。

高雄縣市合併前，高雄煉油廠位於原高雄市北端，沿省道台一線從北向南的旅客，只要爬上楠梓高架橋，高聳的廢氣燃燒體立即映入眼簾；對於大部分高雄市民而言，看到廢氣燃燒塔，就等於高雄到了，這也說明廢氣燃燒塔已成為市民日常生活，共同記憶一環。