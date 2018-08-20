超級名模在日月潭獲浪漫求婚 88萬人一同見證

以色列名模佐瑪（Bar Zomer）19日至南投日月潭並入住涵碧樓，攝影師男友柯恩（Aviv Cohen）則借湖光山色美景當前，浪漫求婚。（圖取自Bar Zomer《IG》）

2018-08-20 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕以色列名模佐瑪（Bar Zomer）19日至南投日月潭並入住涵碧樓，攝影師男友柯恩（Aviv Cohen）則借湖光山色美景當前，浪漫求婚。使得日月潭在以色列意外爆紅。

據《中央社》報導，觀光局駐新加坡辦事處獲悉佐瑪的攝影師男友柯恩計畫後，與飯店協助祕密安排這場求婚橋段。柯恩預先在飯店泳池中準備好戒指，待佐瑪沉醉於夕陽美景的浪漫氣氛之下，柯恩便跳入泳池取出戒指，最後下跪求婚成功。

以色列名模佐瑪在社群網站上擁有43萬粉絲，求婚過程上傳網路後，迄今已超過88萬名網友觀看。

觀光局駐新加坡辦事處（轄區涵蓋中東）主任林信任表示，觀光局除安排佐瑪暢遊台北市饒河街夜市與華山藝文特區外，也安排她搭乘台灣高鐵深入中台灣。

林信任指出，佐瑪在以色列擁有超過40萬名粉絲。透過網路萬里傳播的力量，南投日月潭獨特的無敵湖景也能同步烙印在網友心中。他補充，以色列赴台觀光人數逐年成長，2017年來台旅客也較2016年成長23.5%，截至目前為止，以色列赴台人數仍不斷成長。

以色列名模佐瑪求婚過程上傳網路後，迄今已超過88萬名網友觀看。（圖取自Bar Zomer《IG》）