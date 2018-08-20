陳其邁陪憨兒們行銷秋節禮盒

立委陳其邁（右2）、勞工局副局長陳石圍（左2）陪同憨兒（右1），組裝最愛野餐籃，行銷秋節禮盒。（記者張忠義攝）

2018-08-20 21:48

〔記者方志賢／高雄報導〕喜憨兒基金會今年推出各式中秋節禮盒，包括憨兒自製月餅、十穀米及烤肉組等商品，今邀立委陳其邁、高市勞工局副局長陳石圍陪同憨兒們，組裝最愛野餐籃，行銷秋節禮盒，陳其邁也肯定基金會透過商業模式讓更多社會資源來照顧憨兒，也希望大家踴躍認購響應。

喜憨兒基金會在全台設置6家庇護工場、12處庇護餐廳以及11家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝、園藝等形式，提供不同類別心智障礙者多樣化的學習項目。由專業師傅及老師帶領生產各式商品，儲備自力更生的能量。

今年的喜憨兒月餅禮盒中，新研發了紅麴福圓酥，選用台南東山土窯烘焙的桂圓乾，天然健康的紅麴讓餅皮產生紅亮的光澤，色香味滿分。還有廣式月餅，皮薄餡多，餅皮是以鳳梨、檸檬、青蘋果、烏梅、麥芽等食材熬煮成水果糖漿再和麵而成，包入各種餡料後烘烤，顆顆飽滿香甜不膩口。

另中秋烤肉活動，喜憨兒也準備了鮮凍美食烤肉組，有安心豬里肌肉片、歐董旗魚黑輪、活菌豬香草香腸、安心去骨雞腿肉、新鮮草蝦、台農57號地瓜及玉米，都是通過安全認證的特選食材，且事前處理並精心調味，讓烤肉輕鬆省時，吃得美味又安心！

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，今年預計為嘉義、臺南、臺東等偏鄉地區，約2萬1522名學童募集月餅禮盒，邀請大家共同響應，詳細方式可上喜憨兒官網查詢。