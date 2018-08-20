香港遊艇進水 浮油威脅生態敏感區 鄉長轟航港局反應慢

香港遊艇尚未救援就進水，現全力防止燃油外洩汙染海龜生態敏感區。（許賢德提供）

2018-08-20 23:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕香港籍遊艇「M/Y Duck l ing」擱淺在澎湖綠蠵龜生態保育區-望安網垵口沙灘，原本在下午漲潮時進行拖帶，不料因船隻傾斜進水無法拖帶，四周已出現浮油，望安鄉長許賢德直指權責單位航港局反應太慢，僵化的措施造成海洋浩劫。

漂流330海浬、歷時11天，在無人駕駛的情況下，直接擱淺在望安網垵口沙灘上，被外界視為奇蹟，並未直接騎上礁石導致燃油外洩，因此處理起來較為容易，但望安鄉公所向權責單位航港局求助，卻得到由鄉公所與澎湖縣政府處理即可的答案，只好硬著頭皮自行處理。

今日下午2時開始漲潮，由鄉長許賢德領軍，指揮當地漁船進行拖帶，但因遊艇在沙灘上就已呈現半傾斜狀況，潮水一漲就進水，隨著逐漸漲潮遊艇進水動彈不得，鄰近海面上也慢慢浮出油汙，恐怕汙染綠蠵龜產卵區；澎湖縣政府農漁局表示，今年望安綠蠵龜保育區有2頭母龜登岸產卵，分別在天台山與土地公廟，網垵口尚無綠蠵龜登岸產卵，但也在保育區範圍內。

針對望安鄉長指控，航港局表示，根據海難處理辦法，第一要務是救人，再來是取得船東同意抽油，並確保保險後續處理，已連絡到人在菲律賓的船東，要其盡速趕抵澎湖。不過，鄉長許賢德認為，航港局這套SOP處理流程，忽略立即漏油的危機，尤其是在綠蠵龜生態敏感區內，若真的漏油汙染，未來防治善後付出的成本更高！