黃國昌轟國有地濫葬顢頇失職 新北市府稱已專案列管

2018-08-20 19:24

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市汐止區「第八公墓」被揭發有約四公頃、五座足球場大的國有地遭侵占下葬，立委黃國昌今天現勘追蹤進度，批評新北市府早知違法，顢頇失職、掩耳盜鈴；對此，新北市府表示，正積極採取補救措施，專案列管保障民眾權益。

汐止第八公墓被視為「前朱雀、後玄武」的風水寶地，每年清明節都擠滿掃墓人潮，但地籍資料顯示，真正的第八公墓是在兩百公尺外的另一山頭，這處被誤認為第八公墓的墓地，其實是十一塊國有地、三塊私有地組成的非法墓地，新北市府從未向國有財產局申請租用。

黃國昌今天現勘指出，當初將先人遺體埋葬於此的家屬，皆是經由合法程序向新北市政府提出申請許可，連新北市府自己都在入口處標示公墓。其實國有財產署早發現汐止公墓有部分占用國有地的情形，去年行文新北市府要求依法申請土地撥用，但新北市府竟回覆「沒有佔用」、「無撥用需求」。

「這種睜眼說瞎話的行為，根本就是在推諉塞責，試圖掩飾新北市府的違法失職。」黃國昌表示，面對攸關眾多汐止民眾權益的事，迄今新北市府不僅處理動作緩慢，今天到場的官員，甚至還不願誠實面對責任，對於關鍵問題試圖迴避閃躲，新北市府不要妄想將錯誤推給基層公務員做替死鬼，該負責的決策官員不管職級多高，責任必須徹查到底。

新北市府晚間表示，占用私人土地的20門墳墓已遷移14門，另6門公告中，預計於今年年底前遷移完成。另有關誤佔國有地，民眾建議撥用一節，市府將與國有財產局討論後續執行細節。

另為保障民眾權益，已於8月7日公告汐止第八公墓禁葬，並於9月下旬起現場清查後列案專管，以利辦理後續事宜。市府表示，本案汐止區公所已追究相關人員疏失責任，針對墓政業務人員更迭頻繁，殯葬處將加強教育訓練及檢討墓政業務作業程序，讓相關人員熟悉業務及法規，避免此類案件再發生。