台中今年首例本土登革熱 曾到礁溪台北101及桃園

市府針對登革熱患者住家週邊加強消毒。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-08-20 22:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市出現首例本土登革熱確定病例，住在東區的40歲婦人，17日出現發燒、肌肉痠痛就醫收治住院，近期沒出國旅遊，潛伏期間活動以東區住家為主，也曾前往宜蘭礁溪頭城、台北101及桃園蘆竹觀光農場遊玩，衛生局正追查可能感染源，目前接觸者均無疑似症狀。

衛生局指出，這名婦人昨天確認感染登革病毒第一型，目前住院治療中，由於婦人主要活動在東門里住家附近，加上國內旅遊的的地方目前未傳出病例，懷疑有隱藏感染源，針對其居住地周邊進行疫情調查，發現14件孳生蚊蟲的積水容器，且大多是花盆容器，已立即清除，將持續偕同環保局加強環境噴消毒和衛生宣導。

今年國內確診19例登革熱本土病例，病居住地分別為新北市12例、台北市及嘉義縣各兩例、高雄市、桃園市及台中市各1例，衛生局疾管科長湯澡瑛提醒，近日高溫炎熱、午後多雷陣雨，積水容器應清除、倒水，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備房舍等作好防蚊措施。

特別是東區周邊居民，應主動清掃居家環境，注意屋前、屋後水溝、花盆容器、屋頂積水，並將街巷髒亂點的垃圾清理乾淨，市府也將持續監測疫情並加強防治，避免疫情擴大，相關資訊可上疾管署「預防登革熱專區」或撥打免費防疫專線1922洽詢。

民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史。衛生局已督促各醫療院所醫師提高警覺，如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生及環保單位採取防治措施。