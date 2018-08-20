彰縣稽查中元拜拜食品 五香豆干驗出雙氧水

中元節快到了，彰化縣衛生局日前在縣內傳統市場、超市等地稽查抽驗普渡拜拜應景食品。（衛生局提供）

2018-08-20 21:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕豆干出包！彰化縣衛生局今天傍晚公布第1波中元節食品稽查抽驗結果，包括牲禮、芋粿、紅龜粿、素三牲、鳳眼糕、素加工品、豆製品及蜜餞產品等共計抽驗41件，檢驗防腐劑、甜味劑、規定外色素、殺菌劑、漂白劑及微生物等項目，結果有1件來自傳統市場販售的「五香豆干」，檢驗有不得檢出的過氧化氫（又稱雙氧水），外觀根本看不出是否有殘留。

本週六（25日）就是中元節，彰化縣衛生局日前針對轄內傳統市場攤商、素食商行、大賣場、超市、雜貨店，還有傳統餅店製售的中元節應景食品進行抽驗，在41件抽驗產品中，有1件不合格，違規率2.4%，衛生局獲悉檢驗結果後馬上勒令業者不得販售，並於第一時間移請食品來源廠商所轄雲林縣衛生局進行追查及處辦，依法可依違反食品安全衛生管理法第18條規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，過氧化氫為准用殺菌劑，依規定，麵粉類和其製品食品不可使用，例如烏龍麵、油麵或麵包等，但雖可用於麵粉以外的食品加工過程，可是最終成品不可殘留，加工後應該要再清洗過或加熱等讓其揮發，民眾若食用過氧化氫殘留過多的食物，可能發生噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉等症狀，造成身體不適有害健康。

林毓芬建議民眾，在購買豆干產品時，可優先選擇低溫冷藏的產品，並於烹煮時打開鍋蓋，讓殘留的過氧化氫轉移至水中或隨水蒸氣揮發，以此降低過氧化氫殘留。