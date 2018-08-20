德國紅點設計獎公布 亞大陳兪如奪最佳獎

亞大視傳系3年級陳兪如，為提醒大家停止傷害動物，設計了「生命的聲音（The voice of life）」系列海報，拿下德國紅點傳達設計最佳獎。（記者陳建志翻攝）

2018-08-20 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕德國紅點傳達設計獎、商品概念獎，今年共吸引全球1萬4千多件商品參賽，亞洲大學今年共有9件作品獲獎，其中視傳系3年級陳兪如設計的「生命的聲音（The voice of life）」海報，巧妙結合英文字母與動物圖像，拿下紅點傳達設計最佳獎；商設系吳宗樺等6位同學，設計可捕集霧氣、收集水滴的「捕霧集水裝置」，也獲得商品概念獎。

亞大創意設計學院院長李元榮表示，今年德國紅點傳達設計獎吸引45國、8600件作品參賽，亞大共有8件作品得獎，其中視傳系3年級陳兪如拿下最佳獎（Best of the Best）；另外紅點商品概念獎，則吸引全球55國、5640件作品角逐，亞大也有1件作品獲獎。

拿下紅點傳達設計最佳獎的陳兪如說，有感於全球包括鯊魚等動物，因人類獵殺和環境破壞，數量和種類都減少，希望提醒大家此問題嚴重性，設計了「生命的聲音」系列海報，3幅海報分別以自由（free me）、關懷（care me）、拯救（save me）為主題，挑選具警示的紅色當底色，並以毛筆進行創作，巧妙將英文字母排成大象、蝴蝶、鯊魚圖案，海報設計相當有創意，能獲獎覺得既驚喜又開心。

另外，商設系吳宗樺等6位同學，則因想到登山常碰到缺水問題，加上背水很重，設計出將背包展開，就能在高山中收集霧氣，並讓它積霧滴水再收集成瓶的「捕霧集水裝置」，拿下德國紅點商品概念獎。