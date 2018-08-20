辦借閱證、借書 免費看職棒

新北市立圖書館新莊分館和「富邦悍將」職業棒球隊合辦「閱讀悍將」活動，學生只要到新莊區6分館，新申辦借閱證或是借滿5本書，即可免費兌換球賽門票。（記者陳心瑜攝）

2018-08-20 20:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕辦證借書，免費看「富邦悍將」！新北市立圖書館新莊分館和棒球隊富邦悍將合作，即日起推出「閱讀悍將」活動。學子只要憑學生證，到新北市立圖書新莊區中港、新莊、聯合、裕民、西盛及福營6分館，新申辦借閱證或是借滿5本書，就能得到「富邦悍將」棒球隊新莊主場平日賽事外野學生門票兌換券，限量600張。

富邦悍將今年入主新莊棒球場，每年舉辦超過60場主場賽事，為了鼓勵學子閱讀，富邦和新北市立圖書館合作，只要到新莊區6分館借書達5本或新申辦借閱證，即可兌換「富邦悍將」主場外野門票。

新莊分館也加碼推出「閱讀集點換好禮」活動，即日至9月26日止到新莊區6分館借書，即可參加閱讀集點活動，每借一本書集一點，集滿10點即可獲得抽獎券1張。

新北市立圖書館表示，獎品有兒童電子繪本閱讀器、超商禮券、益智遊戲組和精選好書等，此外前30名借閱滿30冊之讀者，還可獲得「新莊區分館獨家小福袋」1份，每一間圖書分館限量30份，兌完為止，詳細活動方式可至新北市立圖書館網站查詢。