南市府招考臨時人員25日登場 應考資訊上網公告

台南市政府臨時人員統一招考25日在善化大成國小登場，應考人名單、甄試報到時間、地點等資訊已於今日上網公告。（資料照，記者王涵平翻攝）

2018-08-20 20:37

［記者王涵平／台南報導］台南市政府臨時人員統一招考25日在善化大成國小登場，應考人名單、甄試報到時間、地點等資訊已於今日上網公告，南市勞工局呼籲當日多利用免費接駁專車，以免錯失應試機會。

南市勞工局長王鑫基表示，本次招考計有24個機關提供86個職缺，經複查審件後共計462人合格參加甄試，

約聘（僱、用）臨時人員公開招考，以口試為原則，分為一般性命題及專業性命題，一般性命題備有題庫，考生可於勞工局職訓就服中心網站的「就業甄選」專區下載自行演練，專業性命題均已預先命題多套試題，於考試當天現場抽取一套進行應試。

勞工局提醒相關應考人注意事項及甄試進行程序，應考人務必於所屬梯次之報到時間前完成報到。加考筆試的有勞工局（組別編號1）及衛生局（組別編號23、48），參加筆試考生當天必須於上午7時40分前入場，上午10時30分後將於大成國小川堂公布筆試合格名單，筆試合格者才可參加口試。

勞工局表示，免費接駁專車服務往返於善化火車站和大成國小之間，建議考生可提早出門，搭乘接駁專車到考場預作準備，如有需求之考生可參考班次表乘坐。相關資訊可至網站查詢，臺南市政府勞工局職訓就服中心網站http://job.tainan.gov.tw/。