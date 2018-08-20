義民廟「黑令旗」跟「香旗」怎麼分 請看這裡…

文史工作者黃有福說，他手中的叫做「香旗」是義民爺的分香，不是「黑令旗」。（記者黃美珠攝）

2018-08-20 23:24

〔記者黃美珠／新埔報導〕義民祭近了，但是義民爺的「黒令旗」跟「香旗」到底是不是指同1個旗幟？文史工作者黃有福說，當然不是，前者是仿後者所做，也沒有其他寺廟神明出巡時前導開路的去晦氣功能。後者則是義民爺的分香，可以被迎請出廟到信眾家接受祭祀，待義民祭典再回廟參加，結束後又會被迎回信眾處供奉，並非真正的黒令旗。

但是新埔褒忠亭義民廟總幹事魏北沂卻說，香旗就是黒令旗，2者是一樣的功能。這是因為當年義民軍手綁黑布出征，所以才用黑布做旗幟。

而為了便利祭祀進行，該廟有3種不同尺寸的黑令旗，其中小面的黑令旗為便利信眾在家供奉使用，在其旁車上白布邊且有分香的時間和供奉地址等資料，則是為了讓「回娘家」參加祭典時好辨識。

魏北沂也說，基於尊重現在宗教文化多元化的傳承和表現，現在坊間也有其他的創意黑令旗出現，作為義民廟本廟，他們都予以尊重。但如果是信眾虔誠要迎請義民爺的分香回家供奉，他們所發出的黑令旗就還是堅持是前述傳統三角形黑布車白邊的款式。

地方文史工作者黃有福說，相關單位傳承義民祭典有心但不夠認真。把分明是香旗的黑色旗幟說成是義民爺的黑令旗，經過媒體報導以後，很多人就錯把香旗講成黑令旗，這完全是以訛傳訛所致。

他說，所有寺廟都有「令旗」，包含義民廟在內也有，且因是供神明出巡遶境賜福時，走在前面替神明開道、去晦氣、做降妖伏魔之用，所以十之八九都採黑色，才稱為「黑令旗」，少數如媽祖，祂的令旗可能用金黃或橘紅色，這樣就稱「令旗」。

黃有福說，正是因為令旗不隨便出門，所以可以被信眾迎請回家供奉的是義民爺的「香旗」、是義民爺的分香。而義民廟的黑令旗，其實是沒有前述其他寺廟令旗具有去晦氣的功能的。

新竹縣政府文化局表示，確實能被民眾迎請回家的是義民「香旗」，不是「黑令旗」。至於大家口中的黑令旗，常見於道教的神明出巡，前導的黑令旗上會有八卦、符咒等，因此被認為具有鎮煞、降妖伏魔的作用。

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