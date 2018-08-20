竹南沿海自行車道 海浪沖蝕地基掏空恐塌

崎頂海水浴場附近的自行車道，一旁泥沙地基遭海水沖蝕，車友擔心該路段恐崩塌。（記者鄭名翔攝）

2018-08-20 19:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮崎頂海水浴場旁的自行車道，不但沿途護欄斑駁鏽蝕，還有路樹橫倒路上阻礙通行，而近期鄰近海岸的車道地基禁不起海水沖刷，逐漸掏空崩塌，讓行經該處的單車騎士都膽顫心驚。因海堤林木屬林務局管轄、自行車道為苗栗縣政府所有，竹南鎮公所已向兩單位通報，盼盡速改善。

竹南沿海自行車道全長約10公里，為苗栗綠光海風自行車道其中一段，北起新竹、苗栗交界，南至中港溪口，濱海車道穿梭林蔭間可欣賞美麗海景，假日總吸引許多遊客。

但近期崎頂海水浴場旁的自行車道路段，地基遭海浪沖蝕已逐漸掏空，行人踩過鬆軟的黃土泥沙立即崩落，若車友行經該處稍有不慎恐發生意外。

崎頂里里長王港表示，除了邊坡崩塌外，沿岸的防風林也陸續倒塌；苗栗縣議員謝端容也強調，該路段假日遊客眾多，但崩塌若影響AC路面，後果恐不堪設想。

竹南鎮公所表示，目前已就整體海岸線侵蝕及防風林倒塌情況向林務局及苗栗縣政府通報處理，公所將針對局部有立即危險性的路段進行維護，但整體改善仍須縣府及中央共同集思廣益改善。