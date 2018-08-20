南庄閃燈路口車禍頻傳 鄉民盼改設紅綠燈

該路段為閃燈路口，若左轉車輛及直行車輛未減速，易發生事故，鄉民反映盼改為定時紅綠燈。（記者鄭名翔攝）

2018-08-20 20:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉通往市區的「烏蛇嘴」叉路口，為通往南庄市區的主要幹道，一邊為新闢外環道124縣道，另側則為舊道路中正路，但過去常發生從124縣道駛出的車輛與左轉進入中正路的車輛相撞事故，去年便造成一名機車騎士死亡，今年也陸續傳出車禍，讓當地民眾膽顫心驚。

經過居民反映，南庄鄉民代表、縣議員等多次邀集苗栗縣政府、警察局、頭份警分局到場會勘，集思廣益研擬對策，地方民代強烈要求設置定時紅綠燈，「甘願多花點時間等待，也要一條安全回家的路」。

但警方評估，該路口於上、下班尖峰時段皆有定時紅綠燈管制，離峰時段則仍維持閃燈號誌，車輛行經該路段多半會放慢速度，過去肇事案例多為超速釀禍，屬少數個案。警方表示，若改為定時紅綠燈，假日遊客車潮多恐造成回堵，而離峰時段車流量少，民眾易搶快闖紅燈，更恐增加肇事率。

苗縣府工務處表示，尊重警方專業判斷，暫不擬改設紅綠燈，但會協助南庄鄉公所提出夜間照明改善計畫，預計增設五盞路燈，另也加強標誌、標線的警示效果，提醒用路人行經該路段時應減速慢行。