高捷高雄車站永久站今履勘 拚月底啟用

高捷高雄車站永久站今履勘，高捷員工演練滅火。（記者王榮祥攝）

2018-08-20 18:16

〔記者王榮祥、陳宜加／綜合報導〕高雄捷運高雄車站永久站今由交通部進行履勘，經整天檢測，履勘委員共列出5項「營運前須改善事項」，高市府將儘速完成改善、並報請交通部核准通車營運。

交通部今天宣布，根據高雄市政府規劃，預計於24日完成改善事項後報部，交通部核准後將於月底如期先行啟用；而共用高雄車站的台鐵高雄鐵路地下化工程，則預計於10月14日凌晨通車。

高市交通局說明，今履勘由交通部路政司司長陳文瑞為總召集人，邀集全國專家學者，分成土建、機電及營運共3組計9名委員組成履勘小組，進行文件檢視、現場設施設備檢視及狀況模擬演練。

經整天檢測，共提出改善事項計有13項，其中共5項為「營運前須改善事項」，3項為「一般注意改善事項」，5項為「後續建議改善事項」。

有關「營運前須改善事項」，包括號誌系統切換紀錄及獨立驗證報告未提供、模擬演練時滅火班人員應於第一時間配戴防煙口罩及風雨走廊側牆和出入口捷運與台鐵互相轉乘標示不足等。

高市府祕書長趙建喬即刻要求高雄捷運公司儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。

今演練狀況為車站月台層發生火災產生濃煙以及電力中斷，在車站執行通報、旅客疏散、救災、消防車出勤及啟動公車接駁等作業。

履勘小組副總召集人藍武王教授表示，此次演練非常平順到位，並以最快速度達成救援，演練十分成功，災防能力值得肯定。

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