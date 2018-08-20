致力推動行動學習 光華高工連6年獲獎

為鼓勵學校推動行動學習，教育部資訊及科技教育司高級管理師林燕珍（左五）今天頒獎給9所優良學校。（記者陳建志攝）

2018-08-20 20:01

〔記者陳建志／台中報導〕隨著網路、平板、AR、VR普及，教育部推動行動學習，光華高工從7年前就開始推動行動學習，要求全校各科老師以虛擬實境等方式設計課程，學生也利用平板上課，教育部今天頒獎表揚2017年全國推動行動學習優良學校和傑出教師，光華高工連續6年獲獎，其中葉憲民組長和學校老師，將原本生硬的認識電腦硬體課程，結合VR眼鏡增加互動，獲選傑出教師獎。

教育部今天頒獎表揚行動學習優良學校，包括台中女中、光華高工、花蓮高工等全國9所學校獲獎，另外也頒獎表揚傑出教師，代表頒獎的教育部資訊及科技教育司高級管理師林燕珍表示，相關統計發現，台灣學生上網學習比率還不到3成，希望鼓勵學生多使用各種行動載具進行課前準備和課後複習。

此次獲獎的台中私立光華高工，已經是連續6年獲選行動學習優良學校，光華高工副校長賈德琪表示，教育部108年新課綱最重要的精神就是「跨領域學習」，但學校為了培養學生解決問題的能力，早從101年就開始推動跨領域的行動學習，不但老師以相關教材授課，所有學生更是人手一台平板電腦上課。

賈德琪表示，近年隨著VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）的發展，要求學生都能學會程式語言、虛擬攝影和數位音樂，而學校各科老師也都利用虛擬攝影棚，設計各種互動學習課程，就連國文、生命教育課程也都利用EduVenture VR平台來設計虛擬互動情境，國文老師邱燕虹就特別前往學校附近的咬人狗坑登山步道以環景相機拍照，讓同學在讀歐陽修的《醉翁亭記》時，不再只是憑空想像，而能搭配實際的山勢、涼亭身歷其境。

此次獲選行動學習傑出教師的光華高工葉憲民組長，這次和黃釧泉、侯嘉裕、王安妮、姜玲鳳等老師，將原本生硬的電腦硬體課程，設計虛擬互動情境，學生上課只要戴上VR眼鏡，就彷彿置身電腦主機內部，以互動的方式認識包括CPU、硬碟、記憶體等硬體，甚至還設計問題讓學生思考回答，透過視覺和聽覺的體驗，讓學習效果加倍。