看過瘦身版的台灣「瘦蕃薯」地圖嗎？來清大文物館一探究竟！

2018-08-20 23:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府舉辦的新竹300博覽會剛結束，巧的是，清華大學將教授楊儒賓捐贈的1000多件歷史文物，也整理出與新竹300相關的書畫、文件，想了清朝甲午戰爭後的台灣地圖竟是個「瘦蕃薯」，或想看興建台灣第一條鐵路劉銘傳的涓秀書法字體，還是想知道十八尖山為何成為台人浴血抗日的戰場，或一窺林占梅「萬壑松」古琴，到清大旺宏館文物展覽館，就可找到答案。

清大歷史研究所副教授馬孟晶是清大文物館籌備處主任，她說，楊儒賓教授多年前就捐給清大一批珍貴的歷史文物、字畫，這些文物橫跨中國清朝、日治時期和民國時期，且與新竹有不少關聯性，她整理出文物後，即日起在清大旺宏館一樓的文物館展出「新竹-故事的舞台」，展期到十月底，期許用不同面向詮釋新竹的歷史進程。

除用年表呈現新竹從王世傑開墾隆恩圳為起軸的三年百，也透過歷史事件來說明新竹300年的發展，其中一幅1896年、清朝與日本發生甲午戰爭後，將台灣割讓給日本的台灣地圖與現今台灣地圖原貌略不同，有如瘦身版的「瘦蕃薯」。此外，更有清朝光緒4年的土地「丈單」，是現今的土地權狀登記圖，這些都可看到台灣地理位置的變更。

而清大也利用電腦圖像呈現新竹疆域300年來的變更，像從淡水廳、新竹州到新竹縣等疆域的改變，有如新竹地域發展史般。

此外，武將出身的劉銘傳是清朝在台灣的第一任撫，興建台灣第一條鐵路，而劉銘傳卻寫得一手涓秀的書法，頗耐人尋味。

除了清朝期的台灣，1986年後日本人統治台灣，台人開始一連串浴血奮戰的過程，其中尖筆山之役及十八尖山戰役，正是北埔姜紹祖與徐驤與日人對抗的戰場，透過影像動態的說明，頗吸引學童注意。

而鄭用錫、林占梅等文人在新竹興設的進士第和潛園、東門城，都成為重要的歷史古蹟，還有林占梅的「萬壑松」古琴，這些都可說明新竹地區的人文素養。

馬孟晶說，新竹300年歷史精采，其地位甚至高過台北，與南部嘉義縣、舊稱諸羅縣是北部、南部重要的行政地域，歡迎市民來清大走一趟，踩著文人的腳步，漫步竹塹這座年輕有活力的古城文采。