太平產業園區台糖土地即日起公開招商 限定未登記工廠申請

太平產業園區3D示意圖。（記者張菁雅翻攝）

2018-08-20 17:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與台糖公司合作開發太平產業園區，總面積14.73公頃，市府持有的產業用地已出售廠商建廠，台糖分回約1.8公頃產業用地即日起公開招商，共有12筆土地、6個單元，每個單元面積約537坪至943坪，申請資格限定在大里、太平區未登記工廠及臨時登記工廠。

太平產業園區位於太平區光興路與德明路口，經發局表示，太平產業園區是市府與台糖公司首次採「合作開發」模式，共同開發的產業園區，也是全國首件成功案例。園區工程已在去年6月開工，市府為因應廠商設廠需求，已先辦理用地預登記作業，並全數預售完畢，目前僅剩台糖分回約1.8公頃產業用地，共14筆土地。

台糖公司中彰區處則表示，產業用地採設定地上權及公開招標方式辦理招商，優先引入低污染及低耗能產業進駐，包括金屬製品、電力設備、機械設備製造業等，其中12筆土地、共6個單元，限定大里、太平區未登記工廠及臨時登記工廠申請，每單元面積約537坪至943坪；另2筆土地、1個單元保留給合法工廠申請，會晚一點招商。

台糖中彰區處指出，上述6個單元招商作業分兩階段進行，第一階段至8月31日受理工廠提出申請書件，送市府審查資格後，第二階段再辦理權利金競標。設定地上權期限為20年，期滿地上權人如無違約情事，雙方可協商續約，但設定地上權期間累計不得超過50年。