石門廢棄茶葉工廠 變身IG打卡私房景點

石門里陶瓷彩繪「採摘、萎凋浪菁、炒菁團揉、乾燥」四個製茶步驟，訴說昔日茶葉工廠故事，與廢茶廠呈現衝突美。（記者陳心瑜攝）

2018-08-20 17:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市石門區石崩山有座廢棄已久的茶廠，過去見證石門外銷「硬枝紅心」鐵觀音的榮景，當地里長劉啟祥因不捨具有歷史意義的茶廠荒廢，在不危害脆弱牆面的前提下，以陶瓷彩繪「採摘、萎凋浪菁、炒菁團揉、乾燥」四個製茶步驟妝點外牆，訴說昔日製茶的故事，由於陶瓷裝飾和與廢棄茶廠呈現衝突美，讓茶葉工廠搖身一變成為IG打卡熱門景點。

石門里里長劉啟祥說，石門是歷史悠久的茶鄉，百餘年前引進「硬枝紅心」品種鐵觀音茶樹，日治時期茶園佔地達1千多公頃，戰後因國際市場低迷，轉而銷售國內，60、70年代達到巔峰，後來遇上台灣經濟起飛，許多茶農卻又拋下斗笠，改行當工資更為優渥的工人。

現在石門里剩山區零星的老茶農，產出的少量鐵觀音茶葉自己泡來喝，部分跟農會合作銷售。

劉啟祥說，茶廠位於867號公車的「茶葉工廠站」，原於50年代興建，佔地一百多坪的製茶廠，因老闆年事已高，在90年代結束經營，只剩破敗的建築外牆。

因為不捨具有歷史意義的茶廠荒廢，劉啟祥幾經思考，決定在不危害脆弱牆面的前提下，以陶瓷彩繪「採摘、萎凋浪菁、炒菁團揉、乾燥」4個製茶步驟，訴說昔日製茶故事，吸引不少前往青山瀑布、老梅溪的單車族及遊客駐足拍照。