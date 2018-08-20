典寶溪下游接管青黃不接 高市府代清疏河道

典寶溪下游部分河道雜草叢生、淤泥成堆導致環境髒亂，並影響排洪斷面。（記者蘇福男攝）

2018-08-20 17:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕典寶溪自橋仔頭橋下游至出海口段，將由水利署第六河川局交由高雄市政府水利局接管，但接管程序尚未完成，典寶溪部分河道雜草叢生，影響排洪斷面，六河局編列1800萬元預算委由水利局代清疏。

典寶溪屬中央管轄河川，由經濟部水利署負責管理維護，水利署與高雄市府達成協議，橋仔頭橋下游至出海口段改由高市水利局接管，接管程序尚在進行中。

由於典寶溪部分河道雜草叢生、淤泥成堆導致環境髒亂，並致影響排洪斷面，立委邱志偉在接獲民眾陳情後，邀集水利署六河局、高市水利局和地方公所、里長實地會勘。

水利署表示，典寶溪橋仔頭橋下游至出海口的清疏，也屬移交應辦理事項，六河局原擬107及108年度辦理典寶溪流域河道清疏，因河道清疏既屬移交應辦理事項，為利高市府儘速完成移交，將編列1800萬元經費委由高市府水利局辦理清疏。

邱志偉也針對典寶溪排水流域的筆秀支線，常因淤積和雜草叢生影響排洪斷面，造成溢流淹水，要求高市水利局籌編經費，就嚴重淤積段先行派工清疏，另橋仔頭橋上游到中崎橋清疏，因權管單位屬水利署六河局，也將要求六河局籌編經費清疏，避免汛期期間有淹水情形。