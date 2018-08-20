房客退租花上萬整理房間！房東卻百般刁難讓她大嘆不值

2018-08-20 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕好房客遇到惡房東，被激到租屋不敢再輕易信任，這名女房客簽約時，房東主動提出「互相信任」，沒想到退租時卻不斷找碴，快把她逼瘋。

女房客將她的慘痛經歷PO上PTT，告誡網友簽約時一定要注意3大重點，款項紀錄越細越好，家具要拍照並附列表，看屋問答時當場錄音、錄影。

租屋已有10年的經驗的原PO，每次歸還房間都會請清潔公司至少清掃2次，並修好該修的東西，且還會清洗所有窗簾、保養家具、通水管、換新燈泡、繳清水電費，「一直因為零扣押金紀錄相當自豪，即使有時候這些費用快抵上押金了，但我始終覺得住起來很開心，幫房東多做一點我也很開心」。

保持優良紀錄的原PO一直無法理解怎麼有人會狂抱怨房東，沒想到她竟然被打臉了，當時簽約水電部分有註記「預繳且已繳清5000」，但房東有拿帳本向他們說要現場拿走預繳的5000元（後來證明其實只有交4000多元），因為時間有限，且相信房東，沒加以修改合約，沒想到日後為此大感懊悔。

後來要退租時，原PO一如往常進行一番大工程整理房間，為此不惜花了上萬元，但因為原PO向房東說要拿回溢繳的水電費8000，「房東就開始失憶兼跳針說一開始是給我們4600起算，所以要扣掉…無論我怎麼解釋甚至翻出合約上『簽約時已繳清』跟她理論她就是不停跳針，最後放大絕說她很忙很累看不懂？！」

之後竟然還收到短少床墊的簡訊，事實上床墊是原PO自行購買的，也有購買紀錄，房東還是不斷找碴、東扯西扯，甚至嫌清潔公司掃得不夠乾淨，「開始覺得房東應該是這幾天被什麼纏上了吧，那個說我們互助互信的人是現在鬼附身嗎？」

拿押金交房時房東又找碴，突然用手摸窗框說有灰塵，原PO只好再清理一次，這次的遭遇讓原PO心力交瘁，「事後請其他朋友看過合約，其實認真去調解可能不會輸至少可以拿一半回來，但真的累了。但她再讓電話響起一次，我一定馬上送件！」