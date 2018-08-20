金氏紀錄芒果冰推迷你版 西拉雅打卡送好禮

金氏紀錄芒果冰推迷你版，順道遊梅嶺嘗雙G餐享優惠，西拉雅國家風景區管理處「樂玩西拉雅、打卡抽好禮」至9月2日止。（圖由西拉雅國家風景區管理處提供）

2018-08-20 17:30

［記者王涵平／台南報導］金氏紀錄芒果冰推迷你版，順道遊梅嶺嘗雙G餐享優惠，西拉雅國家風景區管理處「樂玩西拉雅、打卡抽好禮」至9月2日止，邀民眾暢遊玉井、二寮、走馬瀨農場、關子嶺。

今年西拉雅冰火情節《夏之果》活動，台南玉井老街推出超大芒果刨冰獲金氏世界紀錄認證，業者續推迷你版留住美好與感動，迷你冰品冰碗貼有「2018世界金氏紀錄最大刨冰.迷你復刻版」圖案LOGO，冰店業者為求考究與遵循原創精神，迷你版冰品內容物與創紀錄的超大刨冰相同，最底層舖有碎冰，上面覆蓋刨冰和新鮮的玉井芒果，淋上糖水後再加上果乾與冰淇淋，只有在玉井老街冰店包括玉井老街冰舖、玉井讚冰店、玉梅芒果冰、遇見果香、玉天冰舖、玉井冰棧等才吃得到。

西拉雅管理處建議可順道前往鄰近楠西梅嶺一遊，在地業者推出由梅子雞、薑黃雞、椒麻雞及豆乳雞任兩道搭配組成的「梅嶺雙G餐」，只要用599或999元不等的價格，可同時享用兩種美味雞料理。

管理處指出，即日起至9月2日前至玉井、二寮、走馬瀨農場或關子嶺旅遊，將照片上傳至個人臉書，打卡標示地點，且將照片權限設為公開。再至「西拉雅國家風景區管理處」臉書粉絲頁以及活動文章按讚，並於活動文章底下留言「樂玩西拉雅 打卡抽好禮」。完成以上兩步驟，即獲得抽獎資格。