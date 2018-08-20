台南美食節「旬遊」 秋季到產地料理小旅行

台南美食節「旬遊」小旅行活動，帶民眾走入產地進行深度小旅遊，認識食材、也品嚐當季食材的料理，前2場次均迅速額滿。（台南市觀旅局提供）

2018-08-20 18:41

［記者劉婉君／台南報導］邁入第8屆的「台南美食節」，以「旬」為主題推出一系列活動，其中，「旬遊」產地料理小旅行活動，安排在地人帶民眾一起走入產地認識食材，品嚐當季食材的料理，每場一推出名額就迅速被秒殺，第3場將於明天上午11時開始報名。

「旬遊」以季節遊、當季食為概念，除了深度旅遊，還有主廚到產地運用當季食材辦桌，前兩場分別到將軍、北門濱海地區及玉井山區，均獲得好評，第3場將於9月15日登場，帶民眾走訪東山地區。

「旬遊」由台南市觀旅局與「妳好南搞」團隊、台南晶英酒店Robin’s鐵板燒主廚鄭安宏合作，當天上午將參觀東和蜂業文化觀光工廠，再由在地達人帶路，走入東原百年老街，中午在龍眼樹下享用在地簡易午餐，午後，再到仙湖農場踏青，並體驗手作桂圓Q餅，晚餐則由鄭安宏以東山當季生產的龍眼、火龍果、各式山產，推出秋季限定料理，讓參加的民眾在仙湖農場山頂的大草坪，享受當季且在地的秋季風味。

觀旅局長王時思表示，希望透過「旬遊」的旅行型態，讓各地民眾可以透過小旅行認識美食的產地，了解怎樣吃最在地也最當季，將產地、食材以及在地的人與生活、料理態度、美食文化等結合，成為台南觀光旅遊無可取代的吸引力。

台南美食節「旬遊」秋季小旅行將於21日上午11點開賣，詳情可上2018台南美食節官網或臉書「台南美食典」粉絲團查詢。