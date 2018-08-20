喝咖啡、望星空、談故事 鐵路一村老宿舍流動新創意

位在苗栗火車站旁的鐵路一村原為台鐵員工宿舍，廢棄多時，苗栗縣政府等單位將針對鐵路一村宿舍群調查研究及修繕。（記者張勳騰攝）

2018-08-20 19:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗火車站旁的鐵路一村原為台鐵員工宿舍，宿舍因廢棄多時，屋況不佳，苗栗縣政府等單位將針對鐵路一村宿舍群調查研究及修繕，暑假期間，結合在地青年團隊於苗栗鐵路一村舊宿舍、老家藝文生活空間舉辦3場免費創意工作坊，邀請大家走入鐵路一村，重組舊時代回憶，共創未來展望。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，鐵路一村原為台鐵員工宿舍，興建於民國50年間，其中還保留幾棟日式建築，宿舍因廢棄多時，屋況不佳，部分屋頂塌陷、內部結構毀損，原先曾計畫拆除，但在各方人士的呼籲下，決議將鐵路一村保留，並針對鐵路一村宿舍群調查研究及修繕，導入公民參與模式，了解地方需求與發展可能，研擬未來修繕與空間再利用的規劃方向。

苗縣府在暑假期間，結合在地青年團隊在苗栗鐵路一村舊宿舍、老家藝文生活空間舉辦3場免費創意工作坊，即日起到9月2日為「平行軌跡」苗栗鐵路一村攝影展、8月25日晚上7點至9點舉辦「鐵路往事」夜空暢談分享會、26日上午9點至11點半舉辦「鐵道印起來」手作絹印工作坊，將安排客製化的帆布包製作體驗，更讓參與民眾將手作禮物帶回家。

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