首次拍到！黑熊進入向陽山屋覓食身影曝光（影音）

台灣黑熊進入山屋覓食，身影完全被拍下。（圖擷自天馬登山隊臉書）

2018-08-20 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕南橫向陽山屋8月初時曾經連續兩夜發現台灣黑熊現身屋外，如今「天馬登山隊」廚工「饅頭」拍攝到黑熊進屋覓食的身影，這是黑熊首次被拍到有此行為，對此，登山隊呼籲山友，務必要將食物封存，避免台灣黑熊聞到氣味而屢次靠近山屋。

天馬登山隊透露，昨天（19日）晚間大家吃完飯後，廚工「饅頭」和清潔員「偉忠」負責清洗餐具並把油鹽收進防熊箱，孰料晚上10時許其他山友都睡著時，突然有黑熊闖入山屋！廚工與清潔員試圖發聲將牠趕走，沒想到熊熊完全不怕人、根本不想走。

登山隊指出，雖然廚工饅頭相當害怕又腿軟，但仍然用手機拍下了這難得一見的場景，幸好後來黑熊可能是覺得沒有食物好吃，就慢慢離開了山屋。

天馬登山隊強調，台灣黑熊嗅覺靈敏，在遠處就能聞到食物的氣味，為了避免黑熊遇見人類就連結到會有吃的，希望山友們做好封存食物與廚餘的措施，也不要隨意將其棄置在戶外或廚房內，最好都把食物殘渣全數帶下山，以免黑熊過度接近山屋。

登山隊也PO出林務局的建議，提醒山友在黑熊出沒頻繁的地區，儘量要結伴而行，並且用拍手、唱歌製造吵雜聲，隨身也可攜帶哨子、熊鈴、防熊噴劑防身。

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