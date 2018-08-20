國民黨團質疑神隱 陳時中說明海外公差、班機延誤

2018-08-20 16:47

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部立台北醫院護理之家13日發生大火，造成39人受傷、13人死亡，國民黨立法院黨團今開記者會，質疑衛福部長陳時中事發神隱一週，直到往生者頭七前一晚才回台，要求陳時中交代行程並下台謝罪。陳時中今天下午召開記者會說明海外公務行程與航班受影響等過程，澄清並無神隱一事。

陳時中表示，自己原本要搭乘8月12日深夜的班機從台北飛往布里斯本轉機，但航班延遲，直到13日清晨起飛，並於14日抵達巴紐亞紐幾內亞，此行接任亞太經濟合作會議（APEC）旗下的生命科學論壇執委會主席，是決定關於健康議題的擬訂與方向的委員會，對於我國的醫療外交有所幫助。

此外，陳時中指出，也參與衛生與經濟高階會議（High-Level Meeting on Health & the Economy），並於會中發表演說，得到重視，讓外界了解我國醫療的進步，並且樂於與台灣往來，同時進行許多雙邊會談，尤其是跟東南亞等南向政策的國家，此次出訪應該是相當圓滿。

在回程上，陳時中說明，本來預計上週五返台，要先飛馬尼拉轉機，不料當地有廈門航空班機出問題，造成唯一的機場跑道緊急關閉，航班因此延誤，並影響回台時間，在18日晚上8點多抵達國門。

陳時中解釋，抵台後，先到衛福部立台北醫院探視傷者，並與相關單位召開檢討會議，昨日上午參加法會，後來又到樂生、亞東、長庚等地，像是有一名在長庚醫院加護病房住了一週的照服員，事發當時衝進起火房間4次，真的非常盡責、有勇氣。

陳時中強調，對於所有醫護人員與照服員的盡責與勇氣表達感謝，一定會站在他們身後，成為最好的後盾。