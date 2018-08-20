豐原站前人行道被質疑是「百慕達」 市府：將改善

2018-08-20 23:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市交通局配合豐原火車站新站10月將啟用，最近在豐原火車站西站前的原本路面劃設人行道，卻遭網友調侃人行道終點是花圃，簡直是「百慕達」，不知要走去哪；交通局表示，站前人行道劃設還在施工中，應是施工人員劃錯，近日會調整改善。

豐原火車站配合鐵路高架化，東站先行啟用，西站還在進行最後的施工，東西合併的豐原火車站新站預計10月啟用，市府配合豐原火車站新站啟用，最近也在西站前路劃設人行道，但有民眾發現新劃設的人行道「怪怪的」，有一端竟是銜接舊圓環的花圃，根本就無法行走；網友還將影片po上臉書社群「黑色豪門企業」，質疑人行道是「百慕達」，不知要走去哪裡。

針對網友批評，台中市交通局長王義川指出，配合豐原新火車站即將完工，交通局於站前劃設人行道目前正在施工中，應是人員劃設錯誤導致網友批評，近日將進行調整改善。

王義川指出，豐原火車站西站前車流動線複雜，有穿越站前通往東北街車流、有火車站接送需求，大量車流交織，市府基於安全考量，將設置雙接送區，靠近火車站，以站內空間為行人等候區，同時也在道路中段以標線型人行道引導等候上下車的人流。

為避免車流速度過快，市府將在路段與廣場間設置二個行人穿越道，保障行人安全，相關工程還在施工中，預計近日進場施作，以利10月豐原火車站新站啟用。