漫博最終日人氣強強滾 輕小說天后護玄壓軸上陣

國人輕小說天后護玄在漫博會壓軸上陣，舉辦新書簽名會，人氣強強滾不輸日本大咖作家。（記者吳柏軒攝）

2018-08-20 16:50

〔記者吳柏軒、實習記者李宜陽／台北報導〕第19屆漫畫博覽會今舉辦最後一天展覽，下午5點結束；現場仍有大批粉絲排隊搶購商品、把握最後機會與喜愛的cosplay角色拍照，更有國人超人氣輕小說作家「護玄」壓軸簽書會；主辦單位估算今日將有6萬人次搶入，掃蕩攤商最後促銷，更算5天展期人潮將破56萬人次，較去年同期成長4萬多人。

主辦漫博會的中華動漫出版同業協進會表示：今年 的漫博會因為有電玩、電競及虛擬實境（VR）加持而帶動人氣，今最後一天依然人潮洶湧，即使許多攤位的架上均已貼上「完售」標籤，但排隊購買的人氣不減。

曼迪傳播有限公司副總經理金啟華表示，今年曼迪特別跟日本進口200多項動漫周邊商品，許多品項在開展後2天內就全數完售，搶購商品包含：《偶像星願》、《庫洛魔法使》、《名偵探柯南》等超人氣動畫周邊，而不少漫迷因手腳太慢而向隅，不想讓粉絲留遺憾，也開放完售的台版商品再訂購，預估9月底可寄出，可惜日版品真的只能「售完為止」。

東立出版社專案部專員呂小姐指出，今年東立熱銷作品有BL（Boy’s Love）類的《遵命，命運之神》及後宮類《平凡職業造就世界最強》、《精靈使的劍舞》等，其中命運之神在日本的人氣本來就很高，加上目前正在連載中有固定的忠實客群，新書在前天就已完售，而平凡職業一書則推會場限定版，同樣完售。

另，蓋亞文化出版社也推出最後一天的壓軸活動，由平時作風比較低調的台灣女性輕小說作家護玄上陣，舉辦《特殊傳說ＩＩ》新書簽名會，現場同時贈送周邊商品給幸運粉絲，也有人cosplay小說中的人物，興奮與護玄合影留念。

動漫協進會指出，今年的漫博匯集了漫畫、小說、桌遊、音樂、電影等，種類包羅萬象，雖最後1天不少熱門商品都被搶購一空，但仍有粉絲打算趁最後時刻搶購促銷品，電玩展區也仍齊聚廣大玩家，和台上主持人互動，爭取最後贈品，預估今天入場人次可達6萬人，共計5天展期的觀展人潮可破56萬人次，較去年提升4萬人次，商機預估可上看2億元。

國人輕小說天后護玄在漫博會壓軸上陣，舉辦新書簽名會，粉絲也角色扮演成書中角色和其合影。（記者吳柏軒攝）

第19屆漫畫博覽會與電玩同業合盟，最後一天仍帶來大批人潮，萬頭鑽動、呼喊嘶吼，令人感受滿滿的粉絲熱情。（記者吳柏軒攝）

第19屆漫畫博覽會首度與電玩界結合，不少廠商找來Cosplayer扮演遊戲角色，吸引人群駐足。（記者吳柏軒攝）

第19屆漫畫博覽會首度與電玩界結合，不少廠商找來Cosplayer扮演遊戲角色，吸引人群駐足。（記者吳柏軒攝）

曼迪傳播推出動漫系列周邊商品，如將動漫角色繪上雨傘內裡，十分吸睛。（記者吳柏軒攝）