國語日報董事會糾紛被控背信 林昭賢、陳岳獲不起訴

2018-08-20 16:27

〔記者錢利忠／台北報導〕財團法人國語日報去年爆發董事會糾紛，董事洪國樑等人控告時任董事長的林昭賢（已卸任）、董事長特助陳岳，未經董事會同意即函覆教育部，指國語日報創設基金源自教育部，損害報社利益，另還不實記載董事會的會議紀錄，涉背信及偽造文書；台北地檢署認定會議記錄並無不實、2人也未損及報社利益，今將2人不起訴。

去年2月，林昭賢擔任董事長期滿未卸任，隔月其他董事改選曾永義為新任董事長，林昭賢出招反制，以曾永義、吳敏而、吳慶堂及陳清溪等4名董事，連續缺席去年3月間的董事會，違反章程規定為由，向台北地院提起「確認董事委任關係不存在」訴訟。

去年5月8日，國語日報召開董事會會議，由林昭賢擔任主席，陳岳負責會議記錄；第19屆董事、台大退休教授洪國樑於會中發言，指第19屆董事曾永義等4人，在董事資格未經董事會裁定解除前，董事會仍應通知4人參加董事會會議，並提案舉手表決。

事後洪國樑等董事不滿會議記錄沒記載其發言，僅片面紀錄「主席宣稱：4位堅持不離開，今天只好流會！」另不滿陳岳於去年7月25日，未經董事會同意，即以林昭賢名義函覆教育部稱：「國語日報之創設資金源自教育部」，導致第20屆董事無法產生，為此控告林、陳涉偽造文書及背信。

林昭賢、陳岳均否認犯行，林昭賢指稱，當天的開會通知沒有曾永義等4人，但他們來了又不離開，會議無法進行才宣告流會；陳岳指出，當天的會議因四位董事喪失資格、沒開會資格等問題產生爭執，有董事要求在場董事舉手表決，但主席沒處理就已流會。

檢方勘查會議錄音認定，其他董事提出的疑問均屬程序問題，會議主席有依議事規則處理的權限，告訴人未經主席同意，即擅自表達意見，不能僅因意見沒被記於會議記錄中，即認定紀錄不實。

此外，國語日報因董事會改選觸礁陷入空轉，教育部去年10月向法院聲請解除全體董事職務；但台北地院今年1月判教育部敗訴（現仍抗告中），認定國語日報並非來自政府捐助，教育部無權解散董監事會；因法院裁定沒採納國語日報函覆給教育部的內容，檢方因而認定林、陳2人不構成背信。