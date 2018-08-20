首間原住民實驗高中開學 原聲學院教音樂也教部落文化

全台第一間原住民實驗高中「原聲國際學院」今天在台北基督書院內舉辦開學典禮，原聲童聲合唱團為學長姐獻唱祝福。（記者陳心瑜攝）

2018-08-20 17:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕全台第一間原住民實驗高中「原聲國際學院」今天在台北基督書院內舉辦開學典禮，來自南投信義鄉部落的十名原住民新生，在部落耆老的布農傳統古謠「祈禱小米豐收歌」歌聲中，展開新生活。學校除了語言、英文等學科，每天都有音樂和部落文化課程；校長邱媛美期許學生立足部落、胸懷世界，未來也希望招收其他國家的原民學生。

台灣原聲教育協會2008年在南投縣玉山腳下成立「原聲音樂學校」，讓原住民小孩周末學音樂、上課輔班，《實驗教育法》通過後，開始籌辦原住民高中「原聲國際學院」，最後落腳台北基督書院的閒置校舍。

原聲童聲合唱團高唱〈拍手歌〉 《看見台灣》畫龍點睛

原聲音樂學校下設童聲合唱團、打擊樂團及A cappella（阿卡貝拉）人聲樂團，令全台觀眾感動不已的《看見台灣》片尾，登上玉山頂、高唱〈拍手歌〉的15位布農族小朋友，演唱的正是原聲童聲合唱團。

邱媛美說，學生們沒有導師，每科的老師稱為「家長」，因此學生在學校有6位家長照顧。一年共有4個學期，學期之間休假兩周，學科除了有一般高中的語文、數學等，更請耆老教導部落文化，兼顧升學與音樂學習。

來自南投縣信義鄉羅娜部落的Abu（伍承琳）小學二年級就加入原聲音樂學校，對開學充滿期待，也不擔心獨自北上住校生活，「因為合唱團就像家一樣！」此外，部落的傳統慶典不像漢人的節慶是國定假日，以前怕跟不上課業，也不敢請假參加，很多出外念書的哥哥姊姊因此犧牲和族人團聚的重要時光，但現在在原聲能夠兼顧課業和音樂，又不用放棄部落的生活，。

台灣原聲教育協會創辦人馬彼得說，現階段先成立高中部，而位於南投的「原聲音樂學校」也在周末持續教學國小、國中生，未來希望實驗學校能夠向下擴展到國中小教學。

馬彼得表示，學校設立在遠離部落的北部，但相當重視部落文化教學，除了看中北部對實驗教育更友善，也希望孩子及早培養競爭力。