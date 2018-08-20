台北醫院大火奪13命 衛福部長致歉：再發100萬撫慰金

2018-08-20 16:15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部立台北醫院護理之家大火造成39人受傷、13人死亡，外界批評衛福部長陳時中神隱多日，今日陳時中召開記者會說明海外公務行程，並向傷亡者與家屬致歉，同時宣布針對亡者家屬除了先前發放的5萬元慰問金外，會再提供100萬元撫慰金。

陳時中表示，今日上午再次邀集相關單位召開台北醫院護理之家大火的檢討會議，未來針對傷亡者與家屬會持續予以關心，院方也提供每個家庭有一位專屬社工，直接向他們的主任秘書負責，並與衛福部建立溝通管道，以利聯繫。

此外，陳時中提及，可以理解家屬一定非常著急，針對亡者家屬將撥付100萬元撫慰金，但先不談賠償問題，這筆錢是要表達對於此事的重視，並且希望能夠讓家屬處理相關事情，讓心情能夠得到平復。另其他傷者除了原先的慰問金外，其他醫療與照顧費用，院方會負起全責。

同時，陳時中也說，將會檢討附屬機構的相關標準作業流程，希望這件事情的教訓，能夠讓未來相關機制更完善。對於外界認為可能是事發原因涉及自備電器、安全問題等，未來也會進行相關的檢討，但目前整起事件已進入司法程序，火災現在需要完整資料判斷，也期盼不要臆測，就讓檢調單位還原真相，應該以事實為基礎。

陳時中強調，此次發生如此不幸的事，覺得非常遺憾，要公開向社會與傷亡者致上最高的歉意，發生這樣的事情都不是大家所希望、大家都很沉痛。