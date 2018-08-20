百年保險櫃打開了！日本電視台帶專家解鎖 裡面有...

塵封100年的保險櫃被打開，所有人都驚呆了！新竹市北門國小內有個百年歷史的小保險櫃，裡面擺放需許多珍貴文獻和史料，如今打開了，校長賴雲鵬說要在明年學校120週年活動完整呈現。（記者洪美秀攝）

2018-08-20 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］塵封100年的保險櫃被解開了！新竹市北門國小歷史已近120年，校內有個百年歷史的保險櫃，因沒有密碼，也無人能開鎖，一直被封鎖著，學校發出「開鎖求救令」，吸引日本電視台注意，今天帶著日本開鎖職人，歷經3小時，終於成功解鎖，起出近50年前的豐富史料文物、和遺失已久的畢業紀念冊等史料，校方將在明年120年校慶中呈現。

北門國小校長賴雲鵬感動地說，塵封在保險櫃內的百年文物史料是學校的重要資產，這是一門重要的「歷史課」，更可讓北門國小的校史資料完整呈現，意義重大。

「裡面說不定放有日本人留下來的漫畫」、「搞不好還有金銀珠寶呢！」北門國小一群師生及畢業校友今天包圍校長室，想要一探究竟這個高約1.5公尺、寬約1公尺的保險櫃，裏面到底擺了什麼？在櫃子被打開的瞬間，看到裏面珍貴的文史資料，在場所有人都感動不已。

擔任「解鎖任務」的是日本電視台所企劃的特別節目，由日本頂級工匠師，挑戰打開沉睡許久的神秘金庫，這位開鎖職人先利用影像探索，最後以電鑽鑽開一小洞後再用鐵鎚橇開，保險櫃被打開的瞬間，讓大家都開心驚呼。

據了解，日本電視台的節目預計在台灣尋找3處尚未被打開的神祕保險櫃，其中一個是新竹市的北門國小。

「能在北門校長任內看到這些珍貴的歷史文物，真的太幸運了！」校長賴雲鵬表示，新竹市北門國小明年將歡慶120週年，校內四處充滿歷史痕跡，包含有兩個歷史悠久的保險箱，存放創校以來的學校大事紀、學籍簿等珍貴文物，其中一個已經在2009年打開，另一個未開啟的保險箱，因密碼及鑰匙都已遺失，學校於是發起求助令，公開號召全天下的鎖匠嘗試揭開百年秘密，沒想到吸引日本電視台遠從日本前來挑戰，讓全校師生有幸能參與這個時刻。

新竹市有好幾所百年歷史的學校，都保存具歷史意義的校舍及文物，這些歷史文物可能成為代表學校的意象表徵及重要資產，北門國小在日治時期創校之初是樹林頭公學校，創校至今已快滿120年，校內的歷史文物珍寶，是學生學習的重要資產。