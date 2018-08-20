台江人文營將踏查山海圳綠道 李孟諺授旗

2018-08-20 16:38

〔記者蔡文居／台南報導〕第5屆台江流域專題研究人文營，50多位親師生將在8月22日起程，從海尾朝皇宫沿著台江山海圳綠道，徒步踏溯台江至烏山頭水庫，台南市代理市長李孟諺今天前往海尾朝皇宮，親自授旗給台江流域學生，肯定大家愛鄉護水，倡議國家綠道的行動。

李孟諺說，很高興看到台江師生每年踏查守護山海圳綠道，十分難得，也請大家將此次踏查發現的建議，再提供市府努力來改善。

社大台江分校執行長吳茂成表示，第5屆台江流域專題研究人文營，以守護在地村落為主題，從暑假一開始，包括海佃國小《小台江》、水水長安、海佃國中、安南國中、瀛海中學等在地高國中小親師生，分別展開學校附近水圳排水線的環境問題調查行動，晚上則是齊聚海尾朝皇宮椪舍學堂，一起與學者專家，共同討論台江流域環境保育的社會實踐方案。

他說，經過長達1個月的調查研究之後，在暑假最後的尾聲，以徒步方式，從海尾村，以徒步方式，壯遊台江山海圳綠道，認識沿途的村落環境文化，直到烏山頭水庫，可說是今年最地氣的另類暑假壯遊行動。

海佃國小《小台江》吳同學表示，參加台江人文營覺得很興奮，第一次要從海尾走到烏山頭水庫，很開心可以跟同學在家鄉徒步旅行。

台南社大校長林朝成說，台江流域師生每年暑假的台江流域專題研究人文營，已經成為在地傳統，愛鄕護水的精神，值得肯定。