潛盾機卡地下428天未取出 議員質疑選舉考量、刻意拖延

2018-08-20 15:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕台電公司去年4月在北市光復北路、八德路口進行電纜工程，不料發生地層下陷，導致價值2億元的潛盾機卡在地底下，至今尚未取出。民進黨市議員簡舒培今天於工務部門時質疑，雖然台電緊急透過灌漿、灌水穩定地層不再下陷，但僅是「臨時安定狀況」，只要潛盾機還在下方，隨時都可能再下陷；但意外發生428天都尚未取出，原來是因為交通局卡住交維計畫，質疑交通局是為了在市長柯文哲選前避免發生交通黑暗期，刻意拖延。

簡舒培說，去年4月發生地層下陷，如今潛盾機還在地底，電纜工程也還沒完成，公安疑慮仍無解決。她說，台電跟工務局都認為潛盾機在地底只是暫時安定，未來都可能因為機器重量再發生地層下陷。

然而台電復舊計畫今年1月23日通過台北市土木技師公會，台電公司也在2月14日將復舊計畫及交通維護計畫送至北市府，工務局也在2月21日同意備查復舊計畫，唯獨交維計畫卡在交通局。

簡舒培再質疑，復舊工程需要623天，需要將近2年的時間，期間光復北路跟八德路將進入2年的交通黑暗期，認為是交通局故意考量到市長選舉，擔心再發生2016春節大塞車，讓柯文哲民調驟跌。

交通局主秘許文彬解釋，交通局認為台電中心在2月提出的交維計畫太模糊，所以3月1日退回給交通局，台電中心則是遲到8月1日才提出新的交維計畫。對於議員質疑是選舉考量刻意不過，許文彬則說不會等到選舉後，表示今天就會開交通幹事會，強調沒有政治考量。

  • 台電公司去年四月於光復北路、八德路口進行電纜工程，不料發生地層下陷，導致價值兩億元的潛盾機卡在地底下，至今尚未取出，北市議員簡舒培質疑交通局是為了在市長柯文哲選前避免發生交通黑暗期，刻意拖延。（記者鍾泓良攝）

    台電公司去年四月於光復北路、八德路口進行電纜工程，不料發生地層下陷，導致價值兩億元的潛盾機卡在地底下，至今尚未取出，北市議員簡舒培質疑交通局是為了在市長柯文哲選前避免發生交通黑暗期，刻意拖延。（記者鍾泓良攝）

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