潛盾機卡地下428天未取出 議員質疑選舉考量、刻意拖延

2018-08-20 15:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕台電公司去年4月在北市光復北路、八德路口進行電纜工程，不料發生地層下陷，導致價值2億元的潛盾機卡在地底下，至今尚未取出。民進黨市議員簡舒培今天於工務部門時質疑，雖然台電緊急透過灌漿、灌水穩定地層不再下陷，但僅是「臨時安定狀況」，只要潛盾機還在下方，隨時都可能再下陷；但意外發生428天都尚未取出，原來是因為交通局卡住交維計畫，質疑交通局是為了在市長柯文哲選前避免發生交通黑暗期，刻意拖延。

簡舒培說，去年4月發生地層下陷，如今潛盾機還在地底，電纜工程也還沒完成，公安疑慮仍無解決。她說，台電跟工務局都認為潛盾機在地底只是暫時安定，未來都可能因為機器重量再發生地層下陷。

然而台電復舊計畫今年1月23日通過台北市土木技師公會，台電公司也在2月14日將復舊計畫及交通維護計畫送至北市府，工務局也在2月21日同意備查復舊計畫，唯獨交維計畫卡在交通局。

簡舒培再質疑，復舊工程需要623天，需要將近2年的時間，期間光復北路跟八德路將進入2年的交通黑暗期，認為是交通局故意考量到市長選舉，擔心再發生2016春節大塞車，讓柯文哲民調驟跌。

交通局主秘許文彬解釋，交通局認為台電中心在2月提出的交維計畫太模糊，所以3月1日退回給交通局，台電中心則是遲到8月1日才提出新的交維計畫。對於議員質疑是選舉考量刻意不過，許文彬則說不會等到選舉後，表示今天就會開交通幹事會，強調沒有政治考量。