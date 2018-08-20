新莊裕民國小公托開幕 即起至29日登記

新北第56家公托、新北市新莊裕民國小公共托育中心今天歡慶開幕。（記者陳心瑜攝）

2018-08-20 14:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北第56家公托、新北市新莊裕民國小公共托育中心今天歡慶開幕，預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月29日下午5時止開放登記，如登記超過收托名額，將於9月1日抽籤。中心內也打造親子館空間，供0至6歲兒童使用。

新北市長朱立倫出席開幕活動表示，新北推動「幼托公共化」不遺餘力，今年底前將於土城區、深坑區及瑞芳區陸續設置，目標至少達到60家。

朱立倫說，新北市56處公共托育中心可收托嬰幼兒3305名，佔全國近6成，可謂「一都抵五都」，且新北市每處公共托育中心可收托40至75名嬰幼兒，行政院前瞻計畫公共托育家園每家僅收托12名。

承接公托中心的唐氏症基金會董事長林正俠表示，裕民親子館提供各國傳統服裝，有南非伊史瓦帝尼王國和日、韓、越南等幼兒服飾區，希望讓幼兒從小學習族群融合、放眼看天下。1樓親子館設施共有玩具、遊戲區，利用大型體能教具、玩具車、奧福音樂教具以及各式組合積木等。

另外，中心設有親子共讀區及親子烘焙教室，未來的親子烘焙課程，將加入異國家鄉點心的教學，讓孩子從「飲食」感受多元的文化。