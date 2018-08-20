送機票大獎 南市觀光工廠好禮摸彩至本月底止

觀光工廠優質好物決選出爐，20項產品將獲專屬標章展開行銷，南市經發局也歡迎大家選購、體驗。（記者王涵平攝）

2018-08-20 13:51

〔記者王涵平／台南報導〕觀光工廠優質好物決選出爐，20項產品將獲專屬標章展開行銷，南市經發局也歡迎大家選購、體驗。

20項南市觀光工廠優質好物，包括國王家族羽絨服飾觀光工廠的羽絨衣，可收納成彎彎枕，不僅攜帶方便，還增添實用性；奇美食品幸福工廠的綜合酥，有鳳梨酥、桂圓酥、芒果酥及土鳳梨酥等4種口味，可任意搭配3種口味1組；和明織品文化館膠原蛋白印花Tee，可以消除氨氣、異物酸與醋酸等異味達70~80%以上,功能更不會因洗滌而衰減；彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠牛蒡蛋捲，選用佳里當地牛蒡製作與小農合作支持小農經濟等優質好物。

此外，南市經濟發展局於今年5月19日至8月31日推出「台南玩家大本營幸運福將就是你，消費滿額抽獎」活動，共有220多項獎項，摸彩活動迄今已送出3萬5千張摸彩卷，共計帶動廠商營業額約1750萬元，最大獎為台南到大阪及台南到香港來回機票各1張及60項觀光工廠優質產品，呼籲民眾把握最後機會，活動詳情可至臺南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php。