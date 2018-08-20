暑假藝文季親子同樂 廖婉如：很有意義

2018-08-20 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕由立法委員張廖萬堅與台中市陽光城市發展協會執行長林祈烽主辦的「幸福一夏 親子藝文季」系列活動，連同昨晚連續三天由陸爸爸說演故事劇與大開劇團接力演出，以親子互動為主軸的戲劇內容吸引許多親子入場，有家長說：原本以為這樣的戲劇只是給小孩看的，想不到大人看了也別有一番樂趣，還可以和孩子互動增加感情，很有意義。

今年的親子藝文季從8月4日、5日的國立台灣交響樂團《青年五重奏》開始，17、18日由陸爸爸說演故事劇《尋找故事心 親子音樂故事劇》演出，昨（19日）晚以大開劇團的《大開魔法童樂會 哎唷!!怪獸》做結束，包括市長夫人廖婉如、西屯區長何國裕、國安國小校長陳貞蓉、大墩國小校長施富薇、市議員張耀中及何文海議員也都出席，與在場民眾同歡。

現場只見小朋友看的津津有味，還隨著劇情同樂，陪同入場欣賞故事劇的家長紛紛表示「很有趣！」，有爸爸說：「原本以為這樣的戲劇只是給小孩看的，想不到大人看也別有一番樂趣，還可以和孩子互動增加感情，別具意義」，還有媽媽說：「暑假期間不用擔心找不到地方陪孩子玩，希望這類藝文活以後能夠多辦一點。」

廖婉如表示，能夠這樣陪著大小朋友一起看戲、一起同樂的經驗十分特別，未來也會繼續支持類似的親子藝文活動；主辦活動的張廖萬堅表示，為了讓孩子們親近藝文，讓台中成為藝文之都，每年暑假都會邀請藝文音樂團體，以「親子同樂」為主題舉辦藝文季，讓家長與孩子能在音樂與戲劇中放鬆，從中體會藝文活動的樂趣與美好，同時藉此增加親子互動感情。