豐原大道八段淹水 居民：閘門監控應採自動化

花博豐原園區內的軟埤仔溪滯洪池已乾涸，右側為水閘門，左圓圈處為溢流井。（記者歐素美攝）

2018-08-20 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕昨日的強降雨，疑因花博豐原園區負責操作廠商未及時開啟軟埤仔溪下游閘門，造成軟埤仔溪溢堤，水淹豐原大道八段，造成成功路579巷及635巷共14戶淹水，台中市政府積極善後，水利局總工程司連昭榮今早協同廠商一一拜訪及慰問受災戶，並出動環保車清除豐原大道側溝淤泥；受災戶表示，希望不要再淹就好了，並建議閘門操作監控應採自動化。

水利局今天一早即派員到花博豐原園區視察災情，副局長馬名謙表示，昨日強降雨，農田水利會關閉上游取水口閘門，致大雨往下游軟仔溪流下，一般小雨時，若水量不是很大，花博豐原園區滯洪池的水即會從溢流井流至下流，豪大雨時，廠商則需依操作規定開啟一旁的四個閘門，以防滯洪池內的水溢堤。

馬名謙表示，因夜間及假日花博豐原園區未有人在場24小時監控，致操作廠商較晚開啟閘門，才造成溢堤，水淹豐原大道八段，導致較低漥的成功路579巷及635巷共14戶淹水。不過，花博豐原園區第五工區的硬體並未損壞，只要補植一些草花及樹木及清除雜木等，並不影響花博9月試營運。

水利局為了善後，總工程司連昭榮今早也會同廠商挨家戶拜訪慰問受災戶，盼提供協助，連姓婦人表示，住在當地30多年，第一次因軟埤仔溪溢堤造成住家後方廚房淹水，還好昨晚已連夜清理乾淨，還向水利局人員表示「你們辛苦了」。

何姓受災戶則說，「希望不要再淹就好了」，當初花博施工墊高軟埤仔溪河岸，即有預感會造成成功路635巷淹水，向相關單位建議，大家都不信，建議水利局閘門操作監控應採用自動化，並進行防洪分流，以避免再次淹水。

水利局表示，將考量以遠端遙控方式監看，以適時開關閘門，並協調農田水利會，當農田水利會關閉上游取水口閘門時若能知會水利局，下游即來得及因應及開啟閘門，避免淹水事件重演。

花博豐原園區內的軟埤仔溪滯洪池沒水，景觀大不同。水閘門前為花博的水面裝置藝術。（記者歐素美攝）

水利局總工程司連昭榮（左二）與廠商一一拜會慰問受災戶。（記者歐素美攝）