宜縣府點交興中國中行政大樓2、3樓 校長拒簽名

宜蘭縣政府秘書長邵治綺（右），今天到興中國中辦理點交，校長李俊緯拒絕簽名。（記者江志雄攝）

2018-08-20 13:18

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣政府接管縣立興中國中行政大樓2、3樓，縣府秘書長邵治綺今天到校辦理點交，但校長李俊緯不願簽名，雙方陷入僵侷，邵治綺等人勘察後離去。

興中國中建校時有15班規模，現在剩6班，縣府清查學校教室有39間，認定24間便足夠使用，尚有餘裕空間，8月起數度發文，要求釋出空間，否則要把行政大樓2、3樓及涵英樓檔案室管理機關，變更為宜蘭縣政府。

邵治綺上午11點偕同縣府教育處官員，到興中國中辦理點交作業，宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡質疑正當性，大喊「宜蘭還是民主聖地嗎」、「你們對不起教育」，在此同時，行政大樓2樓辦公室人員，配合點交作業搬動桌椅淨空。

之後，邵治綺拿出文件請李俊緯簽名被拒，氣氛相當尷尬，邵治綺一行人在校待了20分鐘就匆匆離去；李俊緯面對媒體詢問，表情嚴肅不發一語。

邵治綺受訪時說，此行想了解興中國中空間整理狀況，針對學校餘裕空間，朝向媒合公益使用，包括公共托嬰中心、幼兒園、長照日照中心、日照照服員訓練空間，宜蘭縣100所國中小學同步調查餘裕空間，未來如何媒合，會跟校方充分討論。

邵治綺說，興中餘裕空間已在慢慢清理，是好的開始，希望校長李俊緯和老師好好溝通，按照搬遷計畫清理出來，她強調，清出來的空間給公益使用，與慈心華德福實驗高中無關。

相關影音