12年國教歷史課綱，教育部：擺脫意識形態的灌輸。 圖為教育部召開的課審大會。（教育部提供）

2018-08-20 13:13

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教社會領域課程綱要草案，正如火如荼在教育部課審大會審議中，新版歷史課綱遭部分人士誤解和抨擊，教育部今天強調，新的歷史課綱能讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

教育部表示，為回應12年國教課綱系統思考與解決問題、多元文化與國際理解等核心素養，社會領綱草案採取動態的分域架構規劃歷史課程，三個分域各以台灣、中國（東亞）、世界為重點，強調不同分域的互動連結。

教育部說明，新課綱並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史，而是讓學生對於中國史學習，從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。讓學生可以本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡客觀地認識「中國」的過去和現在，探究其與台灣、東亞、世界的連結，並思考未來可能面對的挑戰。讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

「中國」的意義與範圍隨歷史發展而有所變遷，歷史上的中國並非「遺世而獨立」，它與世界，特別是東亞世界的其他國族互動頻仍，它的歷史發展也與其他地域的歷史發展相關。

教育部強調，這次歷史課程的規劃採取動態的分域架構，讓中國歷史發展的此一特性得以突顯，也能在有限的時間內讓學生考察不同分域的變遷與互動，並回應新課綱培養學生系統思考與解決問題、多元文化與國際理解等核心素養的期待。

在此脈絡下，新課綱並非以區域史取代國別史，而是透過動態的分域架構，讓學生對於中國史的學習，從單一區域的歷史學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。高中歷史課程改採專題探究，則是希望避免重複學習，加強學生獨立思考的能力。

國教院說明，社會領綱的研修採民主合議制進行，研修過程共召開過236場次會議，51場次的諮詢會議。社會領綱草案復經國教院課發會研議、22縣市公聽會與網路論壇等公共意見之蒐集，而課發會與研修小組之會議紀錄亦均公開於國教院網站。研修過程廣納多元意見且公開透明。