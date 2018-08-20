綠電競標與遴選價差過大惹議 彰縣被捲…

2018-08-20 12:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台離岸風電開發最密集區，目前開發商每度電價競標價格2.5元，不到之前遴選機制躉售電價5.8元一半，價差那麼大惹議，監察院已展開調查，彰化重點推動離岸風電，也被爭議掃到，為此，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今邀請執委周豐城出面滅火並強調，謠言止於智者，綠電只會讓民眾生活品質更好，會用到更乾淨的電力，減少燃燒髒煤用電。

邱建富表示，周豐城任職台電30多年了，熟稔台灣電業發展演變，對電力來源有其獨到見解，因此拜託他出面協助說明，讓民眾認清真相。

周豐城指出，一般家庭平均用電約500度電，用電支出平均每度約4.5元，現在離岸風電國際競標結果，每度電成約2.5元，綠電收購價驟降，不會造成台電損失，坊間卻一直誤導說台灣將負擔9000億元的債務，政府還要花掉2兆元的工程經費，與事實有出入。

周豐城說，競標價格低對用電戶是好事，台電不會因為成本上揚而轉嫁在用電戶，離岸風機設備，也由廠商自己出錢設置，不是政府補貼廠商，所謂躉售電價是開發商用剩的才能賣給台電，政府要預防集團假藉躉售之名大量出售電力，不妨由相關政策配因應預防。

民進黨彰化縣黨部總幹事柯金德說，在馬英九政府時代，能源局曾核准架設的風電，要台電以每度電8.8元收購，等於買1度電賠1度電，現在風電科技日新月異，國際競作業公開透明，競標每度電只要2塊多元就有得賺，支持綠能會讓後代子孫更幸福。

他們高舉「要綠能不要利能」的看板，高呼支持綠能彰化未來會更好！