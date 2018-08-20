成大物理系楊毅與美國團隊研究 登全球第38個最有趣發現

2018-08-20 11:28

〔記者劉婉君／台南報導〕美國著名科學雜誌Discover magazine（發現）選出「2017年100個最有趣的發現」，其中，第38名的發現，是國立成功大學物理系助理教授楊毅團隊參與美國布魯克海文國家實驗室（Brookhaven National Lab, BNL）STAR實驗組的研究成果－世界上旋轉最快的物質態。

BNL的STAR實驗組，是全世界最重要的高能核物理實驗之一，成大團隊於2015年加入。

楊毅表示，被評為全球第38個最有趣發現的研究，是利用一個名為Lambda的粒子透過極化現象，發現這個物質態的旋度，比目前已知所有的流體都大上好幾個數量級（10的14次方），「我們發現了世界上旋轉最快的物質態，以令人難以置信的速度旋轉，這是目前沒有人知道為什麼的現象，我們將繼續研究這個有趣的物理。」

楊毅的父母親同為物理系教授，家中生活話題常談到天文、談科學家，或以物理知識解釋各種現象，他認為，浩瀚宇宙無邊，還有很多未解之謎值得探討，「要做就要做不知道結論的，也不要怕失敗！」希望未來能運用台灣的資源，做出純台灣製的研究成果。