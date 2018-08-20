環保署：僅二行程機車及1至3期大型柴油車 標準加嚴

2018-08-20 11:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕空污法三讀通過後，引起老車車主在全台各地串連抗議，環保署副署長詹順貴今天親自主持記者會澄清，外界謠傳出廠10年以上舊車將強迫汰換，是對新法的誤解，強調加嚴標準只針對高污染的二行程機車及1至3期大型柴油車；詹順貴也鄭重表示，空污法修法後過後，包括空污防治策略跟政院提出的行動方案將會繼續進行，絕不會在任何壓力之下妥協、打折。

環保署澄清，新修正空污法第36條第2項規定，環保署得視空氣品質需求，加嚴出廠10年以上交通工具排放標準，但目前該標準尚未加嚴，僅針對二行程機車和1至3期大型柴油車加嚴；其他如四行程機車、小客車、小貨車及加裝濾煙器的3期大型柴油車均不受影響。

詹順貴表示，環署在訂定加嚴標準之前，也訂了許多補助方案，並非想將老舊車輛全數趕走，環保署自97年起持續針對淘汰二行程機車提供補助，去年起又陸續提出1至2期大型柴油車報廢補助、3期大型柴油車加裝濾煙器，定額減徵大貨車新車貨物稅5萬元、以及可大幅降低購車貸款負擔的固定利率2.595%的低利信貸優惠以及1%利息補助措施等協助方案。

環保署表示，後續將持續提出古董機車專案處理、弱勢個案專案輔導等方案，積極協助輔導受影響的二行程機車及1至3期大型柴油車車主。

對於老車車主痛批政府「不管大煙囪、只拿小煙囪開刀」，詹順貴表示，以本土污染來說，固定和移動污染源佔比各半，環保署過去2年來積極針對固定污染源增訂加嚴管制標準，以這次三讀的空污法來說，針對固定污染源就訂定30項規定，移動污染源訂定7項，其中4項是補助條款，政府對於固定污染源和移動污染源是兩者並進。

針對外界表示老舊車輛佔全台排放污染物的比例極低，詹順貴反駁，將近8萬輛的柴油貨車污染量佔比16％，8萬輛的二行程排放污染佔比2.3%，1200萬輛的四行程車輛排放污染佔比2.7%，以單一車輛來說影響非常大，污染佔比也相當高，環保署是先管移動污染源中最嚴重的污染源，並透過行動方案導入電動機車，希望藉由市場機制，慢慢淘汰老舊車輛。