失親小勇士單車環台公益騎 盼募千萬元服務經費

2018-08-20 10:40

〔記者王俊忠／台南報導〕關懷全國失親孩子的台北市失親兒福利基金會，今年再次舉行「為愛騎程．全國失親兒公益鐵馬行」單車環島活動，帶領全台服務的400位失親孩子環台及淨灘、實踐愛護土地，因為活動經費龐大，基金會希望藉此籌募失親兒獎助學金、課輔經費等目標1000萬元。

今天上午，由嘉義地區35位失親兒與10多位教師、陪騎夥伴組成的單車環島隊，來到台南市南區市立體育場與台南地區25位失親小騎士會師。在會師後，台南騎士將往台東、花蓮騎乘，預計8月22日騎抵花蓮，隔天搭火車回台南；嘉義單車環島隊繼續往西部北上，預計25日返回台北完騎。

這場失親兒單車環島會師活動受到多位民代關心，南市長參選人黃偉哲、市議員陳金鐘、林宜瑾、王錦德、林美燕與市議員參選人林士傑、南市社會局副局長顏靚殷、律師江信賢都到場為單車小勇士們加油打氣。

台北市失親兒福利基金會執行長馮玉玲表示，讓失親兒挑戰單車環台是期許孩子能勇於挑戰自我、遇困難不放棄，學習團隊合作精神、藉節能減碳方式認識與親近孕育我們的土地，把愛化為實際行動，成為愛護台灣的環保小尖兵。4年來辦此活動，有孩子分享參加單車環台後會主動幫助別人、改變自己人生觀，都能騎這麼遠，沒有什麼事好怕的，再辛苦累都會堅持下去。他們看見孩子生命的轉變，都覺得很感動。

馮玉玲說，全台有約20萬名失親兒，基金會服務對象近6000名，希望透過有意義的活動為失親兒籌募獎助學金、課業輔導、急難救助、暑假職業探索營等各項經費，目標1000萬元，歡迎個人或企業提供贊助，台南服務處聯絡電話06-7030657；台北辦公室電話02-27477555。