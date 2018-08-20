失親小勇士單車環台公益騎 盼募千萬元服務經費

2018-08-20 10:40

〔記者王俊忠／台南報導〕關懷全國失親孩子的台北市失親兒福利基金會，今年再次舉行「為愛騎程．全國失親兒公益鐵馬行」單車環島活動，帶領全台服務的400位失親孩子環台及淨灘、實踐愛護土地，因為活動經費龐大，基金會希望藉此籌募失親兒獎助學金、課輔經費等目標1000萬元。

今天上午，由嘉義地區35位失親兒與10多位教師、陪騎夥伴組成的單車環島隊，來到台南市南區市立體育場與台南地區25位失親小騎士會師。在會師後，台南騎士將往台東、花蓮騎乘，預計8月22日騎抵花蓮，隔天搭火車回台南；嘉義單車環島隊繼續往西部北上，預計25日返回台北完騎。

這場失親兒單車環島會師活動受到多位民代關心，南市長參選人黃偉哲、市議員陳金鐘、林宜瑾、王錦德、林美燕與市議員參選人林士傑、南市社會局副局長顏靚殷、律師江信賢都到場為單車小勇士們加油打氣。

台北市失親兒福利基金會執行長馮玉玲表示，讓失親兒挑戰單車環台是期許孩子能勇於挑戰自我、遇困難不放棄，學習團隊合作精神、藉節能減碳方式認識與親近孕育我們的土地，把愛化為實際行動，成為愛護台灣的環保小尖兵。4年來辦此活動，有孩子分享參加單車環台後會主動幫助別人、改變自己人生觀，都能騎這麼遠，沒有什麼事好怕的，再辛苦累都會堅持下去。他們看見孩子生命的轉變，都覺得很感動。

馮玉玲說，全台有約20萬名失親兒，基金會服務對象近6000名，希望透過有意義的活動為失親兒籌募獎助學金、課業輔導、急難救助、暑假職業探索營等各項經費，目標1000萬元，歡迎個人或企業提供贊助，台南服務處聯絡電話06-7030657；台北辦公室電話02-27477555。

  • 嘉義地區失親兒單車環台隊與台南地區失親兒單車隊在台南市立體育場大會師。（記者王俊忠攝）

    嘉義地區失親兒單車環台隊與台南地區失親兒單車隊在台南市立體育場大會師。（記者王俊忠攝）