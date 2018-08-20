香港遊艇故障漂流330浬 11天後擱淺望安網垵口

香港籍遊艇在菲律賓外海失去動力，歷時11天漂流330海浬。（許賢德提供）

2018-08-20 10:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕香港籍遊艇「M/Y Duck l ing」，8日晚間在菲律賓呂宋島西方210海浬處，因引擎及舵機故障失去動力，在海面上漂流，雖然船上4人順利救走，但遊艇卻漂流11天，19日晚上6時擱淺在澎湖望安網垵口，鄉長許賢德今日緊急會勘處理方式。

根據了解，香港籍遊艇「M/Y Duck l ing」號在8日晚間10時25分，通報在18度25N、116度55E〈東沙島南南東方132海浬、菲律賓呂宋島西方210海浬、香港東南方265海浬〉，，因引擎及舵機故障失去動力，在海面上漂流，菲律賓派出巡邏艦由馬尼拉出發援救，並通報周遭國家中國、香港及台灣等。

船上4人順利被菲國巡邏艇救走，但失去動力的遊艇，卻隨南流一路漂流，歷經11天，19日晚間6時許擱淺在望安網垵口沙灘，距離通報失去動力地點，已有330海浬之遙，換算成264小時、每小時漂流1-2節，相當合理，海巡及岸巡單位已嚴加戒備，並轉由國家搜救中心通報船主，確定為來處理方式。

由於望安網垵口為台灣綠蠵龜保育區，現又為綠蠵龜登岸產卵季節，屬於生態敏感的沙灘區，望安鄉長許賢德聞訊後，今日邀集海巡、岸巡及相關單位商討緊急處理方式，第一時間將遊艇移入港口，還是直接用吊車將其吊上岸，避免船上黑油流入大海，造成不可收拾的生態浩劫。

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香港遊艇擱淺在望安網垵口，為綠蠵龜登岸保育敏感生態區。（許賢德提供）

岸巡人員登上遊艇內部，檢查相關資料及損壞情形。（許賢德提供）