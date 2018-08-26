天天吃好料》集集「Scoop」冰淇淋 正港水果入料

集集鎮義式冰淇淋店「Scoop」口味多樣，主打產地水果入料，讓冰淇淋呈現最真實的水果原味。（記者劉濱銓攝）

2018-08-26 09:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕日頭赤炎炎、呷冰涼一下！位在南投集集火車站、集集農會附近，有間特色義式冰淇淋店「Scoop」（勺子、挖之意），店內招牌是各式各樣的水果冰淇淋，主打原料來自全國各產地的知名水果，如南投集集香蕉、火龍果，信義葡萄、埔里百香果、屏東芒果、高雄鳳梨等，利用風味絕佳的特產水果，以冰淇淋帶出果香與酸甜滋味，口味繁多、甜而不膩，每口都像在吃水果，尤其試吃份量，老闆都給得超大方，令顧客印象深刻、一吃上癮。

有多年冰淇淋製作經驗的老闆溫秉森說，義式冰淇淋口感清爽，吃起來比較沒負擔，尤其原料採用的都是全台各地的特產水果，利用最適合的環境，種出最佳風味的水果，所製作的冰淇淋，自然吃得出最真實的香氣，以及甜蜜口味，正因貨真價實，才敢給客人大口試吃，希望都能嘗到最喜歡的水果口味。

店內冰淇淋口味多達14種，使用的水果有南投集集香蕉、火龍果，信義巨峰葡萄、埔里百香果、屏東愛文芒果、高雄與屏東金鑽鳳梨等，雖然有些水果其他縣市生產的也相當出名，但若是做成冰淇淋，則以這些產地最能帶出濃郁香氣，另外，由於在集集開店，因此店招也特意標上香蕉、火龍果，都是熱門的口味，店內也有經典口味如巧克力、榛果、香草等，同樣受歡迎。

他強調，好的冰淇淋不是靠額外添加有的沒的，而是要用最真實、純粹的原料，以單純的方式製作，就能凸顯食材原味，品嘗到好吃的冰淇淋；至於店名由來，則是「Scoop」有勺子、挖的意思，正如客人以勺品嘗、他用心挖掘，盼能呈現最棒的冰淇淋。

「Scoop」在集集經營2年多，就連鎮長陳紀衡也欣賞其崇尚原味的水果冰淇淋，陳說，最喜歡吃香蕉與火龍果口味，香蕉吃得到天然的淡雅香氣，火龍果口感則像冰沙、吃得到籽，每一口都有火龍果的特殊香味，相當推薦。

顧客王小姐則說，葡萄口味相當清爽，吃得出葡萄果香，但沒有市售葡萄口味食品會有的濃烈香精味，且顏色也相當淡，看得出是用天然水果製成，是相當少見的口味，尤其老闆試吃給得超大方，可以嘗到多種水果，以便選到最愛的口味，實在是「揪感心」。

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